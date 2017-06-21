Рынок акций может завершить день как в "минусе", так и в "плюсе" - "Открытие Брокер"

"Российский рынок акций остаётся неустойчивым и может завершить день как в "минусе", так и в "плюсе". Если отчёт Минэнерго США покажет более существенное падение запасов, то котировки нефти начнут корректироваться вверх, а с ними и российский рынок. Впрочем, самое важное будет в более позднем отчёте по добыче. Продолжение наращивания производства при текущих ценах вряд ли будет позитивно воспринято на рынке", - предполагает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.