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21 июня 2017 года 15:42

Во второй половине дня ожидаем коррекционного роста фондовых индексов - Dukascopy Bank SA

"Второй день подряд на российские индексы акций оказывает давление падение цен на нефть, которые консолидируются у отметки $46 за баррель марки Brent в ожидании публикации данных от Минэнерго США об изменении объемов запасов сырья в США. Так, в среду, 21 июня, индекс РТС потерял 0,3%, опустившись до минимальных значений текущего года, а индекс ММВБ снизился на 0,6% и колеблется вблизи отметки 1847,2 пункта. Европейские индексы снижаются в среднем на 1%, также отыгрывая падение цен на нефть за последние сутки. Впрочем, во второй половине дня мы ожидаем коррекционного роста российских индексов акций. По нашим оценкам, Минэнерго США может отчитаться и о снижении объемов добычи нефти на прошлой неделе, что, в свою очередь, станет поводом для коррекционного роста цен на нефть", - указывает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.

Опубликовано: /Dukascopy Bank SA/
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