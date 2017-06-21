USD/RUB локально – 58,5 – 60,5 - "Нордеа Банк"

"Рубль заметно просел, однако достаточно неплохо держит удар. Действительно, бесконечно игнорировать темы слабой нефти и маячащих санкций невозможно, особенно когда к ним присоединяется фактор глобального восстановления позиций американским долларом. Именно сочетание воедино перечисленных выше факторов и привело к текущему ослаблению национальной валюты. И, тем не менее, если принимать во внимание только одну нефтяную модель, рубль остается весьма привлекательным. К текущему моменту "запас прочности" по нефти составляет порядка 7%. Одновременно стоит отметить вчерашнее размещение российских евробондов, которые, несмотря на все "НО" были проданы с досанкционной доходностью. Краткосрочно рынок продолжит концентрироваться на новостях с рынка нефти и внешних сигналах, USD/RUB локально – 58,5 – 60,5", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.