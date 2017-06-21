Даже если Brent попытается совершить откат, он, вероятно, будет весьма ограниченным - eToro

Нефть заметно ускорила падение, отметив минимумы года на отметке 45,44 за баррель Brent, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Похоже, "быки" по нефти (если таковые еще остались) совсем утратили веру как в краткосрочные, так и в более отдаленные перспективы улучшения ситуации на мировом рынке "черного золота".

И это неудивительно. В довесок к общей мрачной картине дисбаланса спроса и предложения о своем "особом" положении снова напомнила Ливия, которая нарастила объемы добычи до рекордных в этом году 900 тыс. барр./день и к концу июля вознамерилась довести показатель до 1 млн.

Между тем технический комитет ОПЕК попытался взбодрить рынок своими "волшебными" цифрами, сообщив, что в прошлом месяце уровень соблюдения обязательств в рамках соглашения об ограничении добычи превысил 100%. Но какой бы высокой ни была дисциплина в картеле, результат один – добыча продолжает увеличиваться, а мировые запасы упорно остаются высокими. А значит, рынок не идет к сбалансированному состоянию или же идет настолько медленно, что никто этого не видит.

"В краткосрочной перспективе рынок будет ждать данных Минэнерго в надежде на повод для отскока цен. Впрочем, судя по отчету Американского института нефти, порадоваться будет нечему. По данным API, запасы сырой нефти сократились на прошлой неделе на 2,7 млн баррелей, сильнее, чем ожидалось. Однако картину испортил рост объемов бензина и дистиллятов. А для ощутимого восстановления "изнуренному" рынку сейчас нужен практически идеальный отчет с падением активности по всем "фронтам", что маловероятно. Даже если Brent попытается совершить откат, он, вероятно, будет весьма ограниченным", - отмечает специалист eToro.