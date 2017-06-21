Диапазон доходностей ОФЗ по итогам дня существенно не изменится - Промсвязьбанк

"Вчера утром рынок ОФЗ предпринял попытку отскока после трехдневного падения, однако последовавшее 3%-ное снижение цены на нефть Brent вернуло котировки "бондов" на уровни закрытия понедельника. Отметим, что в последние часы торгов они демонстрировали "боковую" динамику в условиях продолжавшегося снижения котировок российских евробондов, удорожания CDS и ослабления рубля, что, на наш взгляд, сигнализирует о готовности локальных участников рынка предъявлять спрос на подешевевшие бумаги. Поддержку ему

оказывает устойчивое снижение стоимости рублевого фондирования в условиях замедления темпов инфляции и профицита ликвидности в банковской системе. Полагаем, что спроса со стороны локальных участников будет достаточно для размещения всего предложенного объема ОФЗ на сегодняшних аукционах, учитывая его относительно небольшую величину – 30 млрд руб. Кроме того, половина объема

приходится на 5-летний флоатер 29012, а бумаги с фиксированным купоном представлены лишь 7-летним выпуском серии 26222. Помимо аукционов ОФЗ, сегодня в фокусе инвесторов будут данные от Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов, выходящие в 17:30 мск. Их публикация на прошлой и позапрошлой неделе сопровождалась сильными движениями на нефтяном рынке, поэтому волатильность в последние часы торгов рублевыми гособлигациями, вероятно, будет повышенной. Связанная с этим неопределенность и остающаяся ниже 46 долларов за баррель нефть Brent, скорее всего, отсрочат восстановление котировок ОФЗ, но мы считаем, что сегодня они, по крайней мере, смогут удержаться на текущих уровнях", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.