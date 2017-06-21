.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Падения нефти ниже 40 долларов на длительную перспективу ожидать не стоит - ГК "Форекс Клуб"
.
21 июня 2017 года 11:59
Падения нефти ниже 40 долларов на длительную перспективу ожидать не стоит - ГК "Форекс Клуб"
"Нефть оказалась в "медвежьем" цикле после того, как снизилась более чем на 20% с годовых максимумов. Участники рынка выражают обеспокоенность ростом добычи и коммерческих запасов в США, а также увеличением объемов производства в Ливии. Тем не менее, я бы пока не стал драматизировать ситуацию. Рост добычи в США и в Ливии в сумме вряд ли сможет составить 1,8 миллиона баррелей в сутки, которые убрали с рынка ОПЕК+. Кроме того, ситуация в Ливии по-прежнему очень напряженная. Два года назад добыча там тоже достигала почти миллиона баррелей в сутки, но эскалация боевых действий привела к быстрому снижению до 300 тысяч. Потому Ливия пока ненадежный поставщик. Что касается роста запасов бензина в США, то это несколько тревожит. В этом сезоне ожидалось рекордное потребление, и долларов 5 в цене на это было заложено. Если ожидания не оправдаются, то они могут быть дисконтированы, и вместо диапазона 47-55, в котором пребывали цены, на лето мы можем "попасть" в коридор 42-50. Падения ниже 40 долларов на длительную перспективу ожидать не стоит", - комментирует ситуацию аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.
- FXC_170621.zip (Размер - 34kb)
.
21 июня 2017 года 17:54
Финансовая группа (ФГ) "БКС" закрывает торговую идею, в рамках которой рекомендовалось продавать глобальные депозитарные расписки (GDR) "Северстали" (MOEX: CHMF), и открывает две новые торговые идеи в стальном секторе РФ: "Покупка GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK)... читать дальше
.21 июня 2017 года 17:38
На российском фондовом рынке продолжают "господствовать" продавцы. Неспособность нефти перейти к восстановлению вкупе с негативным внешним фоном и угрозой расширения санкций не оставили шансов на возобновление подъема. Если до конца дня нефть сможет удержаться на текущих позициях или даже немного... читать дальше
.21 июня 2017 года 17:09
ишившись драйверов, доллар торгуется невнятно и разнонаправлено. В основном валюта пребывает под давлением, растеряв недавний энтузиазм. Сырьевые валюты сегодня реабилитируются на фоне попыток восстановления нефти, фунт отскочил от 2-месячных минимумов, а евро не может определиться с направлением,... читать дальше
.21 июня 2017 года 16:37
середине дня в среду на российском фондовом рынке наблюдалось умеренное снижение. Основным поводом к продажам послужила динамика внешних фондовых площадок. В рамках вечерней сессии основным фактором для рынка энергоносителей станут данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства... читать дальше
.21 июня 2017 года 16:09
"Российский рынок акций остаётся неустойчивым и может завершить день как в "минусе", так и в "плюсе". Если отчёт Минэнерго США покажет более существенное падение запасов, то котировки нефти начнут корректироваться вверх, а с ними и российский рынок. Впрочем, самое важное будет в более позднем... читать дальше
.21 июня 2017 года 15:42
"Второй день подряд на российские индексы акций оказывает давление падение цен на нефть, которые консолидируются у отметки $46 за баррель марки Brent в ожидании публикации данных от Минэнерго США об изменении объемов запасов сырья в США. Так, в среду, 21 июня, индекс РТС потерял 0,3%, опустившись... читать дальше
.21 июня 2017 года 15:15
"Курс доллара на московской бирже в среду утром достиг отметки в 60 рублей за одну единицу американской валюты, евро превысило отметку в 67 рублей. Все это происходит на фоне снижения нефтяных цен. Еще один фактор давления на российскую валюту – это распродажа российских активов зарубежными... читать дальше
.21 июня 2017 года 14:55
"Нефть приостановила падение, однако все еще остается уязвимой для любых негативных сигналов. Brent дважды оказалась "не по зубам" отметка в $45,5/bbl. Основные раздражители прежние – высокий уровень запасов и низкие темпы их сокращения, активность со стороны сланцевиков, укрепление позиций... читать дальше
.21 июня 2017 года 14:25
"Рубль заметно просел, однако достаточно неплохо держит удар. Действительно, бесконечно игнорировать темы слабой нефти и маячащих санкций невозможно, особенно когда к ним присоединяется фактор глобального восстановления позиций американским долларом. Именно сочетание воедино перечисленных выше... читать дальше
.21 июня 2017 года 13:59
Нефть заметно ускорила падение, отметив минимумы года на отметке 45,44 за баррель Brent, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Похоже, "быки" по нефти (если таковые еще остались) совсем утратили веру как в краткосрочные, так и в более... читать дальше
.21 июня 2017 года 13:28
В краткосрочной перспективе рубль может пойти выше 60 за доллар лишь в случае продолжения падения нефти - Райффайзенбанк
Обзор читать дальше
.21 июня 2017 года 12:55
"Очевидно, что в ближайшие недели нефтяной рынок лишен шансов на сколько-нибудь заметный восстановительный рост. А это значит, что и у российской валюты поводов для возвращения к прежним максимумам немного. Даже приближение пика по налоговым платежам пока не оказывает сдерживающего эффекта для... читать дальше
.21 июня 2017 года 12:28
"Внешний фон слабо негативный. Фьючерсы на основные мировые индексы фондового рынка торгуются преимущественно на отрицательной территории, что связано со снижением цены на нефть, вызвавшим обрушение бразильского индекса; опасениями по поводу выхода инвесторов из китайских активов и отсутствием... читать дальше
.21 июня 2017 года 12:15
"Вчера утром рынок ОФЗ предпринял попытку отскока после трехдневного падения, однако последовавшее 3%-ное снижение цены на нефть Brent вернуло котировки "бондов" на уровни закрытия понедельника. Отметим, что в последние часы торгов они демонстрировали "боковую" динамику в условиях продолжавшегося... читать дальше
.21 июня 2017 года 11:40
"Продажи акций и облигаций нерезидентами, падение цены на нефть, сокращение объемов репо ЦБ и отсутствие предложения валюты со стороны экспортеров делают свое дело: курс USD/RUB впервые со 2 февраля поднялся выше 60, а евро стоит почти 67. Это создает риски усиления обесценивания рубля, поскольку... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.