Ориентир на диапазон 1830–1850 пунктов по индексу ММВБ - ИК "Фридом Финанс"

"Внешний фон слабо негативный. Фьючерсы на основные мировые индексы фондового рынка торгуются преимущественно на отрицательной территории, что связано со снижением цены на нефть, вызвавшим обрушение бразильского индекса; опасениями по поводу выхода инвесторов из китайских активов и отсутствием позитивных новостей. Сегодня нет важных корпоративных событий. Скорее всего, большинство бумаг продолжит снижение в пределах 1,5%. Сегодня ориентируюсь на диапазон 1830–1850 пунктов по индексу ММВБ", - отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.