Рубль незначительно снижается к доллару и евро на фоне стабилизации цен на нефть

Москва. 21 июня. Доллар США и евро слабо растут при открытии торгов на "Московской бирже" в среду; рубль немного снижается к бивалютной корзине на фоне стабилизации цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,55-59,69 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,66 руб./$1 (+3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 66,44 руб./EUR1 (+10 копеек), стоимость бивалютной корзины поднялась на 6,15 копейки по отношению к уровню закрытия вторника, до 62,71 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,08 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,12 рубля выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного снижается к доллару и евро при открытии торгов на фоне стабилизации цен на нефть после падения "черного золота" примерно на 2% по итогам предыдущих торгов. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК подешевели на 0,07% - до $45,99 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в среду повысились на 0,02% - до $43,52 за баррель.

Рынок WTI перешел в "медвежью" фазу, что означает падение более чем на 20% с предыдущего пика. В то же время снижение цены Brent с последнего максимума пока составляет чуть более 19%. Для WTI это пятый раз, когда рынок становится "медвежьим" с момента начала падения нефтяных котировок три года назад.

Растущая добыча в США, Ливии и Нигерии подрывает усилия ОПЕК+ по сокращению мировых запасов нефти, что оказывает постоянное негативное давление на глобальный рынок, отмечают эксперты.