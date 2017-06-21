В ближайшей перспективе по нефти останется понижательный тренд - Оргбанк

"Что касается нефтяного рынка, поведение которого трудно предсказуемо в связи с большой спекулятивной составляющей, то, по всей видимости, в ближайшей перспективе понижательный тренд останется. Ключевым уровнем его поддержки является 45–45,50 $/баррель по марке Brent. Устойчивое пробитие его может вполне увести нефть в диапазон 37–45 $/баррель, что подорвет доверие рынка к регулированию странами ОПЕК цен на нефть путём сокращения предложения на фоне роста добычи сланцевой нефти в США и Канаде. Для выравнивания баланса на рынке необходим значительный шаг со стороны спроса. В противном случае цена не будет радовать экспортеров", - отмечает шеф-дилер Оргбанка по валютным операциям Александр Королев.