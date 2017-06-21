На уровнях 44-45 долларов/баррель нефть Brent может "нащупать дно" - Промсвязьбанк

"Риски снижения по нефти к уровням ноября 2016 года вчера все же реализовались, хотя фундаментальных обоснований для этого по-прежнему нет. Ночная статистика от API показала в целом неплохие, хотя и недостаточно сильные данные (снижение запасов сырой нефти на 2,7 млн барр., рост запасов бензинов на 0,4 млн барр., дистиллятов - на 1,8 млн барр.), но на фоне глобального отторжения интереса к "черному золоту" пока игнорируется. Сегодня в фокусе будут статданные от Минэнерго США. Мы считаем такую просадку в нефти неоправданной и обусловленной спекулятивными факторами. По нашим оценкам, на уровнях 44-45 долларов/баррель нефть Brent может "нащупать дно" (уровни ниже, исходя из спрэдов с WTI, уже за гранью рентабельности ряда американских сланцевиков)", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.