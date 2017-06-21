В ближайшие дни цена Brent может упасть до 42-43 долларов - Алор Брокер

"Стоимость "черного золота" продолжает "пикирование" вниз, цена смеси Brent стала ниже отметки 46 долларов за баррель. И это несмотря на то, что, по данным API, запасы нефти уменьшились на 2,7 миллиона баррелей, тогда как аналитики предсказывали снижение на 2,1 миллиона. Мы полагаем, что это не предел, и в ближайшие дни цена может упасть до 42-43 долларов", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.