У рынка есть шанс опуститься ниже 1850 пунктов по ММВБ - Промсвязьбанк

"Сегодня к открытию торгов сформировался нейтральный внешний фон. Открытие торгов может пройти в слегка негативной зоне, и в течение дня с учетом тенденции на мировых рынках у рынка есть шанс опуститься ниже 1850 пунктов по ММВБ. Мы полагаем, что негатив с внешних рынков будет в большей степени "впитывать" рубль, а не рынок акций. Обращаем внимание, что сегодня акции "НорНикеля" последний день торгуются с учетом дивидендов (446,1 руб.)", - отмечают аналитики Промсвязьбанка.