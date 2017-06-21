На рынке рублевых корпоративных бондов в среду не сложится ярко выраженной динамики цен

Москва. 21 июня. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, а также пятничного решения Банка России понизить ключевую ставку всего на 25 базисных пунктов (до 9% годовых), полагают эксперты.

Рынок акций США продемонстрировал отрицательную динамику по итогам сессии во вторник после перехода нефти к "медвежьему" тренду - падение цен на нефть с февральских пиковых уровней превысило 20%. Кроме того, в высокотехнологическом секторе возобновилось ослабление котировок, акции большинства лидеров отрасли (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google - FAANG, как их называют трейдеры) подешевели на 0,3-0,9%.

Низкие процентные ставки создают угрозу финансовой стабильности, которую центробанки и частный сектор должны воспринимать со всей серьезностью, сказал глава Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен, выступая на 15-й ежегодной конференции центробанков Нидерландов и Швеции в Амстердаме. Вместе с тем он добавил, что инвесторам, возможно, следует подготовиться к сохранению низких процентных ставок надолго. Продолжительный период низких процентных ставок в мире привел к вызывающему опасения росту цен на жилье, сказал зампредседателя Федеральной резервной системы (ФРС) Стэнли Фишер, также участвующий в амстердамской конференции. Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил в интервью Bloomberg TV, что решение о следующем председателе Федрезерва пока не принято.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в среду, в том числе из-за падения котировок акций нефтяных компаний, при этом новость о включении китайских акций в индекс MSCI EM не оказала существенного влияния. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка опустился на 0,3%, при этом отрицательную динамику демонстрируют восемь из одиннадцати основных отраслевых групп. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,5%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:41 МСК опустился на 0,54%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,49%. Китайский индикатор Shanghai Composite к 8:27 МСК снизился на 0,12%, гонконгский Hang Seng - на 0,44%.

MSCI Inc., провайдер семейства популярных фондовых индексов, принял решение включить в будущем году акции 222 китайских компаний, обращающиеся на внутренних биржах и номинированные в юанях, в расчет своего основного индекса emerging markets. Изменение поддержали международные институциональные инвесторы, заявила MSCI, публикуя итоги ежегодного пересмотра классификации фондовых рынков. Решение о включении китайских бумаг в индекс является также следствием того, что Пекин повысил доступность своего внутреннего рынка. Значительную роль сыграло создание связки Stock Connect между биржами Шанхая, Шэньчжэня и Гонконга.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок в среду продолжают слабо снижаться после падения примерно на 2% по итогам предыдущих торгов. Рынок WTI перешел в "медвежью" фазу, что означает падение более чем на 20% с предыдущего пика. В то же время снижение цены Brent с последнего максимума пока составляет чуть более 19%. Для WTI это пятый раз, когда рынок становится "медвежьим" с момента начала падения нефтяных котировок три года назад. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:34 МСК подешевели на 0,24% - до $45,91 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи утром в среду снизились на 0,11% - до $43,46 за баррель.

Растущая добыча в США, Ливии и Нигерии подрывает усилия ОПЕК+ по сокращению мировых запасов нефти, что оказывает постоянное негативное давление на глобальный рынок, отмечают эксперты. В то же время действия КНР говорят о том, что страна будет наращивать импорт нефти. В 2016 году Китай в среднем ввозил 7,7 млн баррелей в сутки, аналитики уверены, что в этом году показатель будет выше.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась почти на четверть по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 13,974 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 июня снизился на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,51 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,02%, опустившись до 513,8 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ЧТПЗ БО-001Р-02" (+0,8%), "Внешэкономбанк-001Р-02" (+0,57%) и "Бинбанк БО-05" (+0,28%), а в лидерах снижения - "Газпром капитал БО-05" (-0,76%), "Внешэкономбанк БО-04" (-0,65%) и "Акрон БО-03" (-0,54%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (ЧТПЗ) завершило размещение биржевых облигаций серии БО-001P-04 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на бумаги прошел 9 июня. Спрос на бонды составил свыше 16 млрд рублей, в ходе маркетинга было подано 17 заявок инвесторов. Ставка 1-го купона по итогам book building была установлена в размере 8,95% годовых. Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. В октябре 2016 года совет директоров ЧТПЗ утвердил программу биржевых бондов на 50 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы составляет 15 лет. Программа является бессрочной.

ПАО "Волга Капитал" с 11:00 МСК 23 июня до 16:00 МСК 29 июня проведет сбор заявок на биржевые облигации серии ПБО-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составляет 11,5-12,0% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте без учета дополнительного дохода на уровне 11,83-12,36% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны. Помимо купона, по облигациям планируется выплачивать дополнительный доход, привязанный к Российскому индексу волатильности (RVI) "Московской биржи". Ставка этого дохода будет определяться исходя из среднего значения индекса за год и коэффициента участия в индексе. Ориентир коэффициента участия составляет 10%, что соответствует дополнительному доходу на уровне 2,5% в год, исходя из текущей конъюнктуры рынка. По выпуску будет предусмотрена годовая оферта. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 5 млрд рублей. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы - 20 лет.

ПАО "ТрансФин-М" определило ставку 3-4-го купонов биржевых облигаций серии БО-27 в размере 11% годовых (54,85 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Размещение 10-летних облигаций объемом 2,6 млрд рублей прошло в июле 2016 года. Купоны - полугодовые. Ставка 1-2-го купонов была установлена в размере 13% годовых. По бондам 5 июля предстоит оферта.

Новикомбанк выкупил по оферте биржевые облигации серии БО-05 по цене 100% от номинала на общую сумму 106,2 млн рублей. Объем выпуска бумаг БО-05 составляет 3 млрд рублей. Таким образом, банк по оферте выкупил 3,5% выпуска. Пятилетние облигации серии БО-05 банк разместил в июне 2015 года. По итогам закрытия книги ставка 1-го купона была установлена в размере 14,25% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставка 3-4-го купонов - 11,5% годовых, ставки 5-6-го купонов - 10% годовых. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны.

Лизинговая компания ООО "Каркаде" 27 июня досрочно погасит все биржевые облигации БО-02, которые выкупит в рамках оферты 26 июня. Оферту на 26 июня по цене 100% от номинала по бондам БО-02 компания объявила в начале месяца. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 19 по 23 июня. "Каркаде" разместила 3-летние облигации серии БО-02 объемом 2,5 млрд рублей в апреле 2016 года. Бумаги имеют квартальные купоны. По выпуску также предусмотрена 2-летная оферта. По бондам предусмотрено амортизационное погашение. В настоящее время в обращении находятся бумаги серии БО-02 на 1,67 млрд рублей. В середине июня 2017 года "Каркаде" разместила новый выпуск 3-летних облигаций - серии БО-03 объемом 2,5 млрд рублей.