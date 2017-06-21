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21 июня 2017 года 09:40

Brent торгуется ниже $46 за баррель

Рынок акций США продемонстрировал отрицательную динамику по итогам сессии во вторник. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок в среду продолжают слабо снижаться.

Рынок акций США продемонстрировал отрицательную динамику по итогам сессии во вторник после перехода нефти к "медвежьему" тренду - падение цен на нефть с февральских пиковых уровней превысило 20%, пишет MarketWatch.

Цена нефти WTI упала 20 июня на 2,2%, до $43,23 за баррель, минимума с 16 сентября. Инвесторы опасаются увеличения добычи в Ливии, на которую не распространяются договоренности ОПЕК+ об ограничении производства нефти. Ливия уже повысила нефтедобычу до 900 тыс. баррелей в сутки.

Кроме того, сохраняются опасения, что компании США существенно нарастят объемы добычи углеводородов в стране, в том числе на сланцевых месторождениях, в случае устойчивого повышения цен.

Вместе с тем в высокотехнологическом секторе возобновилось ослабление котировок, акции большинства лидеров отрасли (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google - FAANG, как их называют трейдеры) подешевели на 0,3-0,9%.

Низкие процентные ставки создают угрозу финансовой стабильности, которую центробанки и частный сектор должны воспринимать со всей серьезностью, сказал глава Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен, выступая на 15-й ежегодной конференции центробанков Нидерландов и Швеции в Амстердаме. Вместе с тем он добавил, что инвесторам, возможно, следует подготовиться к сохранению низких процентных ставок надолго.

Продолжительный период низких процентных ставок в мире привел к вызывающему опасения росту цен на жилье, сказал зампредседателя Федеральной резервной системы (ФРС) Стэнли Фишер, также участвующий в амстердамской конференции.

Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил в интервью Bloomberg TV, что решение о следующем председателе Федрезерва пока не принято.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса США в I квартале вырос меньше прогнозов - на 2,5%, до $116,8 млрд. В IV квартале, согласно уточненным данным, отрицательное сальдо равнялось $114 млрд, а не $112,4 млрд, как сообщалось ранее. Эксперты, опрошенные Dow Jones, в среднем прогнозировали увеличение дефицита в прошлом квартале до $122,3 млрд с ранее объявленного уровня.

Нефтяные и нефтесервисные компании во вторник оказались в лидерах падения: Transocean потеряла 4,2%, Marathon Oil - 3,4%, Hess - 3,2%, Chevron - 0,9%.

Акции сети ресторанов Chipotle Mexican Grill Inc. подешевели на 7,3% по итогам основной сессии в Нью-Йорке. Компания пересмотрела прогнозы годовых результатов, и ряд аналитиков, включая BTIG, снизили оценки ее акций.

Цена бумаг Tesla Inc. увеличилась на 0,7% после того, как власти США объявили, что авария электромобиля компании со смертельным исходом в мае 2016 года не была вызвана технологиями Tesla.

Рыночная стоимость издательства Barnes & Noble уменьшилась на 1,4%, поскольку аналитики прогнозируют, что компания объявит об убытке на акцию в размере 17 центов.

Котировки акций McDonald's выросли на 0,6% после улучшения рекомендаций аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average 20 июня опустился на 61,85 пункта (0,3%) и составил 21467,14 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 16,43 пункта (0,7%) - до 2437,03 пункта.

Nasdaq Composite потерял 50,98 пункта (0,8%) и составил 6188,03 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в среду, в том числе из-за падения котировок акций нефтяных компаний, при этом новость о включении китайских акций в индекс MSCI EM не оказала существенного влияния.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка опустился на 0,3%, при этом отрицательную динамику демонстрируют восемь из одиннадцати основных отраслевых групп.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:15 МСК уменьшились соответственно на 0,32% и 0,2%.

Рыночная стоимость нефтепроизводителей снижается: Inpex - на 1,4%, Japan Petroleum - на 2%.

Цены на нефть эталонных марок в среду продолжают слабо снижаться после падения примерно на 2% по итогам предыдущих торгов. Рынок WTI перешел в "медвежью" фазу, что означает падение более чем на 20% с предыдущего пика, отмечает MarketWatch. В то же время снижение цены Brent с последнего максимума пока составляет чуть более 19%.

"Нефть является основным двигателем" рынков, отмечает глава трейдинга в азиатско-тихоокеанском регионе Saxo Capital Markets Тарек Хорчани. "Сокращение добычи ОПЕК не оказывает ожидавшегося влияния, поскольку сланцевое производство в США реально растет", - говорит он.

Бумаги Toshiba Corp. потеряли в цене с открытия рынка 1,3%. Компания объявила о том, что близка к соглашению о продаже подразделения по выпуску чипов памяти, однако выбор покупателя разочаровал инвесторов.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:41 МСК опустился на 0,54%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,49%.

Цена акций австралийских банков "большой четверки" снижается: Westpac Banking - на 1,7%, Commonwealth Bank of Australia - на 1,6%, National Australia Bank - на 2,5% и Australia and New Zealand Banking - на 1,7%. Бумаги Macquarie Group подешевели на 1,3%.

Рыночная стоимость нефтедобывающей компании Woodside Petroleum сократилась на 2%.

Китайский индикатор Shanghai Composite к 8:27 МСК снизился на 0,12%, гонконгский Hang Seng - на 0,44%.

Котировки акций China Petroleum & Chemical Corp. потеряли 2,4% на торгах в Гонконге.

MSCI Inc., провайдер семейства популярных фондовых индексов, принял решение включить в будущем году акции 222 китайских компаний, обращающиеся на внутренних биржах и номинированные в юанях, в расчет своего основного индекса emerging markets.

Изменение поддержали международные институциональные инвесторы, заявила MSCI, публикуя итоги ежегодного пересмотра классификации фондовых рынков. Решение о включении китайских бумаг в индекс является также следствием того, что Пекин повысил доступность своего внутреннего рынка. Значительную роль сыграло создание связки Stock Connect между биржами Шанхая, Шэньчжэня и Гонконга.

Включение акций компаний из локального китайского листинга "A" в Emerging Markets Index, являющийся ориентиром для глобальных фондов с активами в $1,6 трлн, приведет к крупной ребалансировке инвестиционных портфелей и существенному притоку капитала на китайский рынок, считают эксперты.

Цены на нефть эталонных марок в среду продолжают слабо снижаться после падения примерно на 2% по итогам предыдущих торгов.

Рынок WTI перешел в "медвежью" фазу, что означает падение более чем на 20% с предыдущего пика, отмечает MarketWatch. В то же время снижение цены Brent с последнего максимума пока составляет чуть более 19%.

Для WTI это пятый раз, когда рынок становится "медвежьим" с момента начала падения нефтяных котировок три года назад.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 МСК подешевели на $0,06 (0,13%) - до $45,96 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена уменьшилась на $0,89 (1,9%), завершив торги на уровне $46,02 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в среду снизились на $0,01 (0,02%) - до $43,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена опустилась на $0,92 (2,07%) и закончила день на уровне $43,51 за баррель.

Растущая добыча в США, Ливии и Нигерии подрывает усилия ОПЕК+ по сокращению мировых запасов нефти, что оказывает постоянное негативное давление на глобальный рынок, отмечают эксперты.

В то же время действия КНР говорят о том, что страна будет наращивать импорт нефти. В 2016 году Китай в среднем ввозил 7,7 млн баррелей в сутки, аналитики уверены, что в этом году показатель будет выше.


Опубликовано: /Финмаркет/
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