Курсы USD/RUB и EUR/RUB пойдут к установлению новых локальных максимумов - TeleTrade

"Доллару США еще вчера удалось преодолеть пики марта 2017 года, а единая европейская валюта смогла вернуться к уровням декабря 2016 года. После прохождения уровней 59,50 рублей для доллара США и уровня 66,50-66,70 рублей для евро, придется переставлять ориентиры роста на уровни 61-61,50 по доллару и 69 рублей по евро соответственно. Отвечая на вопросы, откуда берутся данные цели, скажу, что по доллару туда указывает ширина нисходящего пробитого канала, в котором двигалась пара с начала года. По евро - высота фигуры продолжения "треугольник", которая есть на дневном графике курса", - отмечает ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.