В случае дальнейшего снижения цен на "черное золото" падение может принять более серьезный характер - TeleTrade

"По итогам вчерашнего дня стоимость эталонных марок Brent и WTI снизилась на 2,28% и 1,63% (до уровней 45,84$ и 43,48$) за баррель соответственно. В случае дальнейшего снижения цен на "черное золото" падение может принять более серьезный характер и привести к "погружению" фьючерсов на Brent в районы 43,50$ (минимумы ноября 2016 года) и 41,50-42$ (минимумы августа 2016 года) за баррель. Для сорта WTI целевыми ориентирами спуска могут стать уровни 42,50 и 39,50-40$ за баррель. Вышедший отчет от Американского института нефти (API) ничего не изменил. Биржевики знали, что вместе со снижением запасов нефти на 2,72 млн баррелей ожидается рост в запасах бензина и дистиллятов на 346 тыс. и 1,837 млн баррелей соответственно, поэтому на текущее положение вещей данные не повлияли", - указывает ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.