По индексу ММВБ видим возвращение на поддерживающий тренд - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Индекс ММВБ 15 июня показал свой локальный минимум – 1774 пункта. Это был день ликвидации позиций – своеобразная ловушка, которая оказалась "медвежьей". Вчера рынок потихоньку восстанавливался. Был показан максимум в 1870,5. Видим возвращение на поддерживающий тренд, который проходит на уровне примерно 1830-1840 пунктов, даже удалось вернуть позиции выше данного тренда. И, может быть, для наиболее агрессивных покупателей это послужит сигналом к покупке, потому что предыдущая небольшая волна роста в конце апреля начиналась с сигналов такого же уровня", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.