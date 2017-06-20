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20 июня 2017 года 19:42

Рубль вечером усилил снижение к доллару и евро на фоне сильного падения цен на нефть

Москва. 20 июня. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне сильного падения цен на нефть.

Курс доллара США в ходе торгов вторника преодолел 59 руб./$1 впервые с 15 марта, составив 59,6 руб./$1 в 19:00 МСК. Это на 1,16 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 66,28 руб./EUR1, поднявшись на 1,1 рубля и преодолев отметку 66 руб./EUR1 впервые с 9 декабря. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,13 рубля, подорожав до 62,61 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил снижение к доллару и евро на вечерних торгах вторника на фоне сильного падения цен на нефть. Снижение котировок "черного золота" привело к тому, что рынок перешел в "медвежью" фазу, что означает падение более чем на 20% с предыдущего пика. Основным источником негатива для рынка энергоносителей являются опасения, что меры ОПЕК бесполезны в деле сокращения общемировых запасов топлива. Котировки августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК упали на 2,34% - до $45,81 за баррель. Цена фьючерсных контрактов на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени опустилась на 2,59% - до $43,2 за баррель. Относительно пиковой цены в $54,33 за баррель, зафиксированной 21 февраля этого года, WTI подешевела более чем на 20%.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, торги вторника отличаются повышенной напряженностью и проходят при высоких объемах. "Во вторник на рубль действует целая совокупность негативных факторов, главным из которых являются цены на нефть, упавшие ниже отметки $46 за баррель марки Brent. Кроме того, возросшая в последнее время геополитическая напряженность со всеми разговорами вокруг антироссийских санкций и плюс ситуация вокруг Сирии, совокупно привели к тому, что на рынке появился повышенный спрос на валюту. Несмотря на то, что предложение валюты, обусловленное продажами экспортеров, связанное с налоговым периодом, также было достаточно солидным, доллар и евро сильно выросли. Рубль остается под давлением, и ближайшие новости, которых ждет рынок, это данные по запасам", - подчеркнул А.Карпов.

"Если к середине дня нефть марки Brent торговалась выше $47 за баррель, то уже во второй половине дня опускалась ниже $45,5. В этих условиях доллар продолжил наступление и к окончанию рабочего дня поднимался уже до 59,75 руб./$1. Сохраняется и неблагоприятный фон, связанный с геополитическими рисками и санкциями. В частности, агентство S&P сообщило, что введение дополнительных санкций может помешать повышению российского суверенного рейтинга до инвестиционного уровня с текущего "мусорного" уровня, в то время как еще несколько дней назад глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выражала надежду, что на текущий момент есть все основания для повышения рейтинга", - обратил внимание начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Фактор первостепенной важности в текущем падении рубля - это падение нефтяных котировок. Очень сильное и быстрое движение ниже $46 за баррель Brent не оставило никаких шансов рублевым "быкам" удержать диапазон 58-59 руб./$1. Отсутствие предпосылок к скорому возвращению котировок на прежние уровни снижает интерес к рублю после полугода очень крепкого курса национальной валюты. Очень многое в цене рубля зависело от успеха соглашения стран ОПЕК о заморозке добычи нефти и его воплощения, однако ситуацию с навесом предложения сырья на рынке оно пока исправить не смогло. Краткосрочно, предстоящая выплата налогов в бюджет РФ, скорее всего, вернет курс пары "доллар-рубль" до 59 руб./$1 и ниже, однако не изменит среднесрочную ситуацию", - полагает главный специалист отдела операций на денежном рынке казначейства банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) Михаил Берулава.

"Значительное внутридневное ослабление национальной валюты происходит, несмотря на такие локальные факторы поддержки, как приближение пика выплат в рамках очередного налогового периода и сохранение спроса на широкий перечень рублевых активов на фоне все еще относительно привлекательных по мировым меркам процентных ставок, а также улучшения общеэкономической конъюнктуры. Судя по всему, основное давление на котировки национальной валюты оказывает накопившийся за последние месяцы слишком сильный разрыв между ценами на нефть и курсом доллара. Так, в начале текущей недели цена на нефть марки Brent в пересчете на рубли опускалась ниже 2650 рублей за баррель, что соответствует 12-месячным минимумам. Поэтому сейчас мы наблюдаем "схлопывание" образовавшегося дисконта, которое при текущих нефтяных котировках может завершиться ростом пары "доллар-рубль" выше отметки 65 руб./$1", - уверен аналитик компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин.

"Приостановка обсуждения вопроса ужесточения пакета антироссийских санкций никак не мешает инвесторам выходить из длинной позиции по рублю. Пока в американском Конгрессе решают, что делать с идеей закрутить гайки покрепче, рынок избавляется от рискованных активов. В этот раз фактор налогового периода останется за рамками биржевых драйверов для рубля, спрос на отечественную валюту для уплаты налогов и сборов не сможет противостоять потоку внешнего негатива для рубля", - считает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 21 июня на 62,01 копейки, до 58,58 руб./$1, и поднял курс евро на 45,96 копейки, до 65,32 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился на 86,27 копейки по отношению к понедельнику и составил 58,9387 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника поднялся на 95,18 копейки по отношению к 19 июня и составил 59,1131 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $8 млрд 21,324 млн, из которых $2 млрд 13,686 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $6 млрд 7,638 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 58,09 копейки к понедельнику - до 65,571 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника поднялся на 85,02 копейки по отношению к 19 июня и составил 65,9194 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR520,373 млн, из которых EUR245,288 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR275,085 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (3-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) во вторник почти не изменились в сравнении с предыдущим днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на уровне понедельника - 9,2% годовых (минимум с апреля 2014 года), ставка на семидневный срок понизилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 9,23% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 1 б.п. - до 9,24% годовых, ставка на 3 месяца осталась на уровне предыдущего дня - 9,18% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 2 б.п. - до 9,08% годовых.

Банки разместили во вторник, 20 июня, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 410 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 8,87% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся 13 июня, банки разместили в ЦБ РФ 590 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 9,13% годовых.

"На денежном рынке наблюдалось некоторое ослабление спроса на ликвидность. Так, на очередном аукционе РЕПО Федерального казначейства спрос банков впервые за последнюю неделю оказался ниже объема предложенного лимита. Ставки МБК, тем не менее, не изменились за прошедший день. Однако уже завтра можно ожидать дальнейшего сближения MosPrime "овернайт" с ключевой ставкой, так как в банковскую систему вернется 180 млрд рублей с депозитов ЦБ РФ после сокращения лимита на сегодняшнем аукционе", - полагает Ю.Кравченко из ИК "Велес Капитал".


Опубликовано: /Интерфакс/
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