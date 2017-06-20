Рынок акций РФ во вторник показал смешанную динамику на фоне падения нефти и рубля, просела АФК "Система"

Москва. 20 июня. Рынок акций РФ во вторник показал смешанную динамику цен blue chips и индексов на фоне падения нефти и рубля; просели бумаги АФК "Система" после локального ралли из-за подложного ходатайства об отмене иска "Роснефти" к АФК.

По итогам торгов индекс ММВБ подрос до 1857,96 пункта (+0,4%, максимум дня - 1870,53 пункта), индекс РТС просел до 981,03 пункта (-1,7%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 4,3%.

Доллар подорожал до 59,64 рубля (+1,19 рубля), максимум сделок - 59,75 руб./$1 - пик с начала февраля.

Акции АФК "Система" днем взлетали до 15,365 рубля (+17,6%) после того, как на сайте картотеки арбитражных дел появилось уведомление о ходатайстве "Роснефти" и "Башнефти" (MOEX: BANE) об отказе от иска к АФК "Система" (AFKS) на 170 млрд рублей.

Однако официальный представитель "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что компания не отказывается от данного иска. "Мы не отказываемся от иска. Это недоразумение, техническая ошибка. Разбираемся", - сказал он. Чуть позже М.Леонтьев сообщил, что "Роснефть" обратилась в правоохранительные органы с целью расследования ситуации вокруг подложного ходатайства по иску к "Системе".

В итоге уведомление об отмене иска с сайта картотеки арбитражных дел было убрано, а акции "Системы" ушли в минус на 0,3% - до 13,03 рубля. Объем торгов бумагами АФК "Система" во вторник превысил 1,698 млрд рублей.

Подорожали акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,1%), "Роснефти" (+1,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3,8% и +4,3% "префы").

Подешевели бумаги "Башнефти" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Мосбиржи" (-1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%).

Агентство AP сообщило во вторник, что лидеры республиканцев в Палате представителей Конгресса США направили законопроект о новых односторонних американских санкциях против России на изучение в комитет по иностранным делам.

Тем временем, во вторник в "Официальном журнале" Европейского союза опубликовано постановление Совета ЕС от 19 июня о продлении на год, до 23 июня 2018 года, ограничительных мер для России в связи с "незаконной аннексией" Крыма и Севастополя. Решение вступает в силу на следующий день после публикации (с 21 июня).

В Азии во вторник динамика индексов была смешанной (японский Nikkei вырос до максимума за 2 года, но просел Китай), однако Европа после утреннего роста ушла в минус (FTSE, DAX просели на 0,6-0,7%), снижается Америка (индекс S&P 500 просел на 0,3%), упала нефть.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК составила $45,77 за баррель (-2,4% и -1% в понедельник), августовская цена WTI - $43,24 за баррель (-2,7% и -1,2% накануне).

Данные об уровне запасов энергоносителей в США будут обнародованы в среду в 17:30 МСК, ожидается сокращение резервов нефти на 1-2 млн баррелей. Тем не менее, уровень резервов топлива в Штатах все еще на 100 млн баррелей превышает средний показатель для данного времени года за последние 5 лет.

Запасы в мире в целом остаются высокими, несмотря на сокращение добычи странами ОПЕК. Одной из основных целей соглашения нефтепроизводителей об ограничении добычи было как раз снижение глобальных топливных резервов.

Тем временем Ливия нарастила добычу до максимума за четыре года, примерно до 900 тыс. б/с, после возобновления работы двух крупных месторождений.

По словам аналитика Нордеа банка Дениса Давыдова, общий настрой на нефтяном рынке сохраняется преимущественно негативным, давление продавцов возобновилось после известий об очередном успехе Ливии в восстановлении производства (хотя, как учат предыдущие периоды, это восстановление может быть неустойчивым). Американское производство продолжает карабкаться вверх, а усилия ОПЕК+ при этом все меньше заметны. Эффект от шагов картеля нельзя отрицать, но скорость балансировки, на которую рассчитывали рынки, явно переоценена.

Как отмечает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова, нефть Brent сползла под отметку $46 за баррель, чем ускорила начавшееся ослабление рубля. Целью снижения Brent выступает уровень $45 за баррель, опасения по поводу перенасыщенности нефтяного рынка заметно усилились, и практически каждый негативный повод вызывает соответствующую реакцию у биржевиков. Что касается доллара, то он теперь может приостановить рост лишь вблизи психологически значимого уровня 60 руб./$1.

Общий фон на рынках смешанный, акции энергетических компаний снижаются вследствие падения нефти. Российский фондовый индекс ММВБ удержался выше 1850 пунктов, а РТС упал к 980 пунктам на фоне ослабления рубля.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Дмитрий Затравкин также отмечает, что на фоне ощутимого падения нефти российский фондовый рынок закрылся небольшим ростом индекса ММВБ благодаря ослаблению рубля, которое играет на руку экспортерам.

Отыграв победу партии Эммануэля Макрона на парламентских выборах во Франции, европейские индексы закрылись умеренным снижением, при этом в наибольшем минусе оказались акции добывающих компаний на фоне обвала котировок меди. Американские индексы открылись снижением на фоне падения акций нефтяных компаний.

В среду в США будут опубликованы еженедельные данные об изменениях запасов и добыче нефти, также выйдет статистика о продажах вторичного жилья за май.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, попытки роста индекса ММВБ во вторник обусловлены ослаблением рубля, прочие условия вряд ли можно трактовать в оптимистичном ключе. Нефть провалилась ниже $46 за баррель Brent, международная сфера остается неустойчивой. Республиканцы в Конгрессе США могут задержать одобрение проекта новых ограничительных мер против РФ, но недавний инцидент в сирийском небе сложно отнести к поводам для примирения.

Наиболее сильное давление на рубль оказывает уход нерезидентов из ОФЗ и общие ожидания ослабления российской валюты. Между тем, с точки зрения макроэкономики, перспективы рублевых инвестиций остаются вполне интересными. Рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз по росту экономики РФ до 1,6% в текущем году, а в 2018-2019 годах ожидает темпы на уровне 2% или выше. Однако мировая экономика в это время расширится на 2,9% и 3,1% соответственно.

Нефть продолжает оставаться под давлением опасений, что соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи не работает. Добыча в Ливии и Нигерии существенно выросла в последнее время, что привело к росту поставок ОПЕК в мае. Одновременно наблюдается рост производства и буровой активности в США. Соответственно, рынок может протестировать более низкие значения котировок, чтобы определить в очередной раз "зону терпимости" для американских сланцевых компаний. С технических позиций сильная зона поддержки Brent находится в районе $44 за баррель. Однако есть и другой риск. Brent уже находится на территории "медвежьего" рынка после пересечения отметки $46,69 за баррель.

Глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен высказался в том смысле, что низкие ставки подвергают сомнению финансовую стабильность. Так или иначе, американский рынок акций пока не торопится падать и может обновить исторические максимумы, хотя в этом ему способен помешать сектор энергетики.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник выросли акции АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+19,8%), АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+17,8%), "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+3,9%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+2,8%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+2,5%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+2,5%).

Подешевели лишившиеся дивидендной составляющей (с учетом расчетов "Т+2") акции "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-11,1%) и "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (-3%), также снизились бумаги "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-6,5%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (-3,1%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-2,5%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-2,2%), "Дикси групп" (MOEX: DIXY) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 33,485 млрд рублей (из них 8,611 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).