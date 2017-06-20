.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ во вторник показал смешанную динамику на фоне падения нефти и рубля, просела АФК "Система"
.
ГЛАВНОЕ
Экономика России вошла в период роста
Рецессия в России преодолена, заявил президент Владимир Путин в ходе "прямой линии". ВВП за январь-апрель вырос на 0,7%. При этом он обратил внимание на тревожный факт: увеличилось число людей, живущих за чертой бедности
 
Миграционный прирост в РФ снизился почти на треть
Прирост мигрантов в России снизился за 1-й квартал этого года на 26,8% по сравнению с тем же периодом 2016 года, пишут "Известия", ссылаясь на данные, полученые в ходе исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Некоторые...
 
Запуск единой базы данных о населении могут отложить
Введение единого электронного реестра актов гражданского состояния, в котором на федеральном уровне будет собрана вся разрозненная информация о гражданах, затягивается, пишет "Коммерсантъ". Так как Минюст не разработал единый формат для перевода...
 
Население перестало беднеть, началась стабилизация
Глава Росстата Александр Суринов в интервью "Российской газете" объяснил, почему инфляция в наших кошельках часто не совпадает с росстатовской. Так почему же цены растут быстрее официальных цифр? Александр Суринов: "На сайте Росстата есть...
 
20 июня 2017 года 19:21

Рынок акций РФ во вторник показал смешанную динамику на фоне падения нефти и рубля, просела АФК "Система"

Москва. 20 июня. Рынок акций РФ во вторник показал смешанную динамику цен blue chips и индексов на фоне падения нефти и рубля; просели бумаги АФК "Система" после локального ралли из-за подложного ходатайства об отмене иска "Роснефти" к АФК.

По итогам торгов индекс ММВБ подрос до 1857,96 пункта (+0,4%, максимум дня - 1870,53 пункта), индекс РТС просел до 981,03 пункта (-1,7%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 4,3%.

Доллар подорожал до 59,64 рубля (+1,19 рубля), максимум сделок - 59,75 руб./$1 - пик с начала февраля.

Акции АФК "Система" днем взлетали до 15,365 рубля (+17,6%) после того, как на сайте картотеки арбитражных дел появилось уведомление о ходатайстве "Роснефти" и "Башнефти" (MOEX: BANE) об отказе от иска к АФК "Система" (AFKS) на 170 млрд рублей.

Однако официальный представитель "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что компания не отказывается от данного иска. "Мы не отказываемся от иска. Это недоразумение, техническая ошибка. Разбираемся", - сказал он. Чуть позже М.Леонтьев сообщил, что "Роснефть" обратилась в правоохранительные органы с целью расследования ситуации вокруг подложного ходатайства по иску к "Системе".

В итоге уведомление об отмене иска с сайта картотеки арбитражных дел было убрано, а акции "Системы" ушли в минус на 0,3% - до 13,03 рубля. Объем торгов бумагами АФК "Система" во вторник превысил 1,698 млрд рублей.

Подорожали акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,1%), "Роснефти" (+1,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3,8% и +4,3% "префы").

Подешевели бумаги "Башнефти" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Мосбиржи" (-1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%).

Агентство AP сообщило во вторник, что лидеры республиканцев в Палате представителей Конгресса США направили законопроект о новых односторонних американских санкциях против России на изучение в комитет по иностранным делам.

Тем временем, во вторник в "Официальном журнале" Европейского союза опубликовано постановление Совета ЕС от 19 июня о продлении на год, до 23 июня 2018 года, ограничительных мер для России в связи с "незаконной аннексией" Крыма и Севастополя. Решение вступает в силу на следующий день после публикации (с 21 июня).

В Азии во вторник динамика индексов была смешанной (японский Nikkei вырос до максимума за 2 года, но просел Китай), однако Европа после утреннего роста ушла в минус (FTSE, DAX просели на 0,6-0,7%), снижается Америка (индекс S&P 500 просел на 0,3%), упала нефть.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК составила $45,77 за баррель (-2,4% и -1% в понедельник), августовская цена WTI - $43,24 за баррель (-2,7% и -1,2% накануне).

Данные об уровне запасов энергоносителей в США будут обнародованы в среду в 17:30 МСК, ожидается сокращение резервов нефти на 1-2 млн баррелей. Тем не менее, уровень резервов топлива в Штатах все еще на 100 млн баррелей превышает средний показатель для данного времени года за последние 5 лет.

Запасы в мире в целом остаются высокими, несмотря на сокращение добычи странами ОПЕК. Одной из основных целей соглашения нефтепроизводителей об ограничении добычи было как раз снижение глобальных топливных резервов.

Тем временем Ливия нарастила добычу до максимума за четыре года, примерно до 900 тыс. б/с, после возобновления работы двух крупных месторождений.

По словам аналитика Нордеа банка Дениса Давыдова, общий настрой на нефтяном рынке сохраняется преимущественно негативным, давление продавцов возобновилось после известий об очередном успехе Ливии в восстановлении производства (хотя, как учат предыдущие периоды, это восстановление может быть неустойчивым). Американское производство продолжает карабкаться вверх, а усилия ОПЕК+ при этом все меньше заметны. Эффект от шагов картеля нельзя отрицать, но скорость балансировки, на которую рассчитывали рынки, явно переоценена.

Как отмечает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова, нефть Brent сползла под отметку $46 за баррель, чем ускорила начавшееся ослабление рубля. Целью снижения Brent выступает уровень $45 за баррель, опасения по поводу перенасыщенности нефтяного рынка заметно усилились, и практически каждый негативный повод вызывает соответствующую реакцию у биржевиков. Что касается доллара, то он теперь может приостановить рост лишь вблизи психологически значимого уровня 60 руб./$1.

Общий фон на рынках смешанный, акции энергетических компаний снижаются вследствие падения нефти. Российский фондовый индекс ММВБ удержался выше 1850 пунктов, а РТС упал к 980 пунктам на фоне ослабления рубля.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Дмитрий Затравкин также отмечает, что на фоне ощутимого падения нефти российский фондовый рынок закрылся небольшим ростом индекса ММВБ благодаря ослаблению рубля, которое играет на руку экспортерам.

Отыграв победу партии Эммануэля Макрона на парламентских выборах во Франции, европейские индексы закрылись умеренным снижением, при этом в наибольшем минусе оказались акции добывающих компаний на фоне обвала котировок меди. Американские индексы открылись снижением на фоне падения акций нефтяных компаний.

В среду в США будут опубликованы еженедельные данные об изменениях запасов и добыче нефти, также выйдет статистика о продажах вторичного жилья за май.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, попытки роста индекса ММВБ во вторник обусловлены ослаблением рубля, прочие условия вряд ли можно трактовать в оптимистичном ключе. Нефть провалилась ниже $46 за баррель Brent, международная сфера остается неустойчивой. Республиканцы в Конгрессе США могут задержать одобрение проекта новых ограничительных мер против РФ, но недавний инцидент в сирийском небе сложно отнести к поводам для примирения.

Наиболее сильное давление на рубль оказывает уход нерезидентов из ОФЗ и общие ожидания ослабления российской валюты. Между тем, с точки зрения макроэкономики, перспективы рублевых инвестиций остаются вполне интересными. Рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз по росту экономики РФ до 1,6% в текущем году, а в 2018-2019 годах ожидает темпы на уровне 2% или выше. Однако мировая экономика в это время расширится на 2,9% и 3,1% соответственно.

Нефть продолжает оставаться под давлением опасений, что соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи не работает. Добыча в Ливии и Нигерии существенно выросла в последнее время, что привело к росту поставок ОПЕК в мае. Одновременно наблюдается рост производства и буровой активности в США. Соответственно, рынок может протестировать более низкие значения котировок, чтобы определить в очередной раз "зону терпимости" для американских сланцевых компаний. С технических позиций сильная зона поддержки Brent находится в районе $44 за баррель. Однако есть и другой риск. Brent уже находится на территории "медвежьего" рынка после пересечения отметки $46,69 за баррель.

Глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен высказался в том смысле, что низкие ставки подвергают сомнению финансовую стабильность. Так или иначе, американский рынок акций пока не торопится падать и может обновить исторические максимумы, хотя в этом ему способен помешать сектор энергетики.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник выросли акции АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+19,8%), АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+17,8%), "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+3,9%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+2,8%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+2,5%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+2,5%).

Подешевели лишившиеся дивидендной составляющей (с учетом расчетов "Т+2") акции "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-11,1%) и "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (-3%), также снизились бумаги "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-6,5%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (-3,1%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-2,5%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-2,2%), "Дикси групп" (MOEX: DIXY) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 33,485 млрд рублей (из них 8,611 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
20 июня 2017 года 19:42
Рубль вечером усилил снижение к доллару и евро на фоне сильного падения цен на нефть
Москва. 20 июня. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне сильного падения цен на нефть.    читать дальше
.
20 июня 2017 года 19:00
Цель по паре доллар/рубль на конец года остается неизменной и находится на отметке 54 - "Открытие Брокер"
"Во вторник ко второй половине дня валютная пара доллар/рубль прибавляла почти 1,8%, приближаясь к отметке 59,5 руб. Значительное внутридневное ослабление национальной валюты происходило, несмотря на такие локальные факторы поддержки, как приближение пика выплат в рамках очередного налогового...    читать дальше
.
20 июня 2017 года 18:40
Цены евробондов РФ во вторник заметно снизились вслед за нефтью и рублем, рынок ждет итогов размещения новых бумаг
Москва. 20 июня. Котировки российских еврооблигаций во вторник заметно снизились вслед за падающей нефтью и рублем. При этом изменения котировок американских казначейских обязательств (US Treasuries) незначительные, что привело к заметному расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. Участники рынка ждут объявления итогов размещения двух новых траншей суверенных евробондов России.    читать дальше
.
20 июня 2017 года 18:38
Импульс на ослабление рубля получает продолжение - Промсвязьбанк
"За последнюю неделю пара доллар/рубль прибавила около 4%, что для нас служит подтверждающим сигналом к тому, что с большой вероятностью минимумы этого года в паре мы увидели. В ближайшее время ожидаем консолидацию рубля вблизи текущих уровней, а на горизонте второго полугодия для пары...    читать дальше
.
20 июня 2017 года 18:11
"ВТБ Капитал" возобновил анализ "Черкизово", рейтинг GDR - "держать"
"ВТБ Капитал" возобновил анализ группы "Черкизово" (MOEX: GCHE), говорится в обзоре аналитика инвестбанка Николая Ковалева. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Черкизово", рассчитанная аналитиком "ВТБ Капитала", составляет $15 за штуку, рекомендация для этих бумаг была...    читать дальше
.
20 июня 2017 года 17:45
Цель на ближайший месяц по марке Brent - 45-47 долларов за баррель - УК "КапиталЪ"
Дальнейший рост запасов в США ухудшает и без того шаткое положение цен на нефть. Кроме пристального внимания участников рынка на данные о запасах в США в скором времени статистика о выполнении обязательств по сокращению добычи отдельными участниками соглашения ОПЕК+ также будет иметь большое...    читать дальше
.
20 июня 2017 года 17:16
Нефтяной рынок может протестировать более низкие значения котировок - "Открытие Брокер"
"Нефть продолжает оставаться под давлением опасений, что соглашение об ограничении добычи не работает. Добыча в Ливии и Нигерии существенно выросла в последнее время, что привело к росту поставок OPEC в мае. Одновременно наблюдается рост производства и буровой активности в США. Соответственно,...    читать дальше
.
20 июня 2017 года 16:48
Избыточный оптимизм инвесторов может легко смениться коррекцией на мировых рынках - Альфа-банк
Ожидания инвесторов выглядят в настоящее время избыточно оптимистичными, что может легко привести к коррекции на мировых рынках, говорится в обзоре главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой. "Мировые рынки за последний месяц проигнорировали ряд важных новостей. Решение Moody's ухудшить...    читать дальше
.
20 июня 2017 года 16:20
Российский фондовый рынок остаётся очень слабым - ИК "ФИНАМ"
Во вторник позитив от парламентских выборов во Франции начал сходить на нет. На 14:00 мск биржевые индексы в Европе показывали прирост в скромные 0.2%, констатирует аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. Российский рублёвый индекс ММВБ пока продолжает дорожать на 0.5%, а вот валютный индекс РТС на...    читать дальше
.
20 июня 2017 года 15:53
Во второй половине дня мы ожидаем снижения российских индексов акций - Dukascopy Bank SA
"Во вторник, 20 июня, благодаря позитивному внешнему фону на российском рынке акций продолжается коррекционное восстановление основных индексов, - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Так, индекс ММВБ прибавил 0,75% до 1893,7 пункта, а...    читать дальше
.
20 июня 2017 года 15:45
Рубль падает к доллару и евро на фоне обвала цен на нефть
Москва. 20 июня. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник; рубль падает к бивалютной корзине на фоне обвала цен на нефть.    читать дальше
.
20 июня 2017 года 15:33
ИК "Открытие Капитал" подняла рейтинг акций Сбербанка до "покупать" и оценку на 1%
Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" повысила прогнозную стоимость акций Сбербанка (MOEX: SBER) со 172 рублей до 173 рублей за штуку, следует из материалов ИК. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать". По данным информационно-аналитического...    читать дальше
.
20 июня 2017 года 14:44
Сейчас хороший момент для входа в рынок акций - УК "Райффайзен Капитал"
"Сегодня российский рынок корректируется вверх после нескольких дней снижения. Вечером будет известно о результатах пересмотра индекса MSCI Emerging Markets, куда могут войти акции крупнейших китайских компаний. В этом случае доля российских бумаг будет размыта, что может оказать негативное...    читать дальше
.
20 июня 2017 года 13:44
Отрицательная динамика российской валюты связана с целым комплексом причин - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль продолжает слабеть по отношению к доллару. Отрицательная динамика российской валюты связана с целым комплексом причин, главные из которых – удешевление нефти и снижение фондовых индексов РФ на неблагоприятном внешнеполитическом фоне. Кроме того, сокращение разрыва между ключевыми ставками...    читать дальше
.
20 июня 2017 года 13:32
Покупать доллар уже несколько поздно - "Аналитика Онлайн"
"Распродажа ОФЗ делает их привлекательными для покупок. Чем дешевле стоят облигации, тем выше их доходность. Сейчас эффективная доходность ОФЗ 26221 находится чуть выше 8%. Это довольно-таки неплохо, если учитывать, что ЦБ РФ продолжает снижение ключевой ставки (сейчас 9%). Впрочем, говорить о...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.