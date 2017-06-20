Цены евробондов РФ во вторник заметно снизились вслед за нефтью и рублем, рынок ждет итогов размещения новых бумаг

Москва. 20 июня. Котировки российских еврооблигаций во вторник заметно снизились вслед за падающей нефтью и рублем. При этом изменения котировок американских казначейских обязательств (US Treasuries) незначительные, что привело к заметному расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. Участники рынка ждут объявления итогов размещения двух новых траншей суверенных евробондов России.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 19 июня на 10 базисных пунктов и составила 120,09% номинала, что соответствует доходности 2,3% годовых (рост на 2 базисных пункта).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 19 июня на 4 базисных пункта, составив 101,06% от номинала. Их доходность снизилась на 1,5 базисного пункта по отношению к предыдущему дню и составила 1,515% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США расширился на 3,5 пункта и составил 78,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему закрытию на 250 базисных пунктов - до 113,36% от номинала (доходность выросла на 15 пунктов и составила 4,96% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 256 базисных пунктов - до 109,44% от номинала (доходность выросла на 17 пунктов и составила 4,96% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 68 базисных пунктов, до 104,48% от номинала (доходность выросла на 9 пунктов - до 4,15% годовых), с погашением в 2023 году - на 50 базисных пунктов, до 107,56% от номинала (доходность выросла на 8 пунктов - до 3,51% годовых).

"Сегодня в начале торгов рынок российских еврооблигаций чувствовал себя относительно спокойно, и колебания котировок проходили вблизи уровней закрытия предыдущего дня. Однако ближе к середине дня на рынке активизировались продавцы, которые доминировали всю вторую половину дня, и в итоге их действия привели к заметной просадке котировок большинства выпусков отечественных евробондов. Среди основных причин формирования на рынке негативных настроений можно назвать новую волну падения нефти и последовавшее за этим новое обесценение рубля. В этой ситуации традиционно наибольшие потери понесли самые "длинные" выпуски с погашением в 2042-2043 годах, ценовое падение которых достигало 2,5 "фигур". Стоит отметить, что снижаются в цене практически все активы emerging markets, но их снижение относительно скромное и в этом плане наши бумаги выступают в качестве аутсайдеров", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший трейдер сектора облигаций ФГ "БКС" Марат Сорокин.

"Рынок практически полностью проигнорировал новости о том, что глава американского внешнеполитического ведомства Рекс Тиллерсон подготовил некий план по налаживанию отношений с Россией, хотя они могли бы вызвать некоторое позитивное движение. Но рынку пока не до этого", - считает М.Сорокин.

По его мнению, "проходящие сегодня размещения двух новых траншей суверенных бумаг России в общей сложности на $3 млрд практически никак не повлияли на вторичный рынок. Судя по новостям, в ходе размещения Минфин предлагает некоторую премию ко вторичному рынку, но какая именно она в итоге окажется и каков будет спрос по приемлемым ставкам, мы узнаем уже скоро. Несмотря на то, что общий спрос, согласно новостям, составляет порядка $6 млрд, может оказаться, что инвесторы готовы покупать отечественные евробонды лишь с существенной премией. Дождемся аллокации и все узнаем".

Новый ориентир доходности 10-летнего транша долларовых евробондов РФ составляет около 4,25% годовых, 30-летнего транша - около 5,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Спрос приближается к отметке $6 млрд. Первоначальный ориентир доходности составлял 4-4,5% годовых для 10-летнего транша, 5-5,5% годовых для 30-летнего. Россия открыла книгу заявок на еврооблигации со сроками обращения 10 и 30 лет в понедельник. Планируется, что общий объем сделки составит $3 млрд. Таким образом, книга заявок подписана уже почти дважды. Единственный организатор размещения - "ВТБ Капитал". Финальные параметры размещения будут определены во вторник.

Цены на нефть эталонных марок продолжают активно снижаться в ходе торгов во вторник, в результате чего рынок перешел в "медвежью" фазу, что означает падение более чем на 20% с предыдущего пика. Котировки августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:52 МСК упали на 2,88% - до $45,56 за баррель. Цена фьючерсных контрактов на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени опустилась на 3,21% - до $42,78 за баррель. Относительно пиковой цены в $54,33 за баррель, зафиксированной 21 февраля этого года, WTI подешевела более чем на 21%. Опасения, что меры ОПЕК тщетны в деле сокращения общемировых запасов топлива, являются основным источником негатива. В частности, объем товарных запасов нефти в США все еще превышает средний показатель для данного времени года за последние 5 лет на 100 млн баррелей, несмотря на сезонное снижение.