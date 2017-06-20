Цель на ближайший месяц по марке Brent - 45-47 долларов за баррель - УК "КапиталЪ"

Дальнейший рост запасов в США ухудшает и без того шаткое положение цен на нефть. Кроме пристального внимания участников рынка на данные о запасах в США в скором времени статистика о выполнении обязательств по сокращению добычи отдельными участниками соглашения ОПЕК+ также будет иметь большое влияние на динамику нефти. Вероятно, предполагает портфельный управляющий УК "КапиталЪ" Екатерина Еркина, цель на ближайший месяц по марке Brent - 45-47 долларов за баррель.