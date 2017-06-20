Нефтяной рынок может протестировать более низкие значения котировок - "Открытие Брокер"

"Нефть продолжает оставаться под давлением опасений, что соглашение об ограничении добычи не работает. Добыча в Ливии и Нигерии существенно выросла в последнее время, что привело к росту поставок OPEC в мае. Одновременно наблюдается рост производства и буровой активности в США. Соответственно, рынок может протестировать более низкие значения котировок, чтобы определить в очередной раз "зону терпимости" для американских сланцевых компаний. С технических позиций, сильная зона поддержки Brent находится в районе $44 за баррель. Однако есть и другой риск. Brent находится на территории "медвежьего" рынка, когда пересекла отметку $46,69. Аналогичная ситуация с WTI, которая оказалась в "медвежьих объятьях" ниже отметки $44,12. Соответственно, закрытие на текущих уровнях предлагает сценарий дальнейшего падения ещё на 5% или даже 15%", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.