Избыточный оптимизм инвесторов может легко смениться коррекцией на мировых рынках - Альфа-банк

Ожидания инвесторов выглядят в настоящее время избыточно оптимистичными, что может легко привести к коррекции на мировых рынках, говорится в обзоре главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой.

"Мировые рынки за последний месяц проигнорировали ряд важных новостей. Решение Moody's ухудшить долгосрочный кредитный рейтинг Китая с "Aa3" до "A1" на фоне ожидаемого ускорения роста бюджетных расходов страны до 26% в 2017 году относительно 2016 года и сохранения высокой закредитованности не произвело никакого впечатления на инвесторов. Внезапное ужесточение риторики ФРС США и план перейти к сжатию баланса уже с этого года также не произвели на рынки большого впечатления. Рост рынков еще может продолжиться в ближайшие месяцы, но ожидания инвесторов выглядят избыточно оптимистичными, а фундаментальные факторы - мало изменившимися за последние месяцы; это сочетание может легко привести к коррекции на мировых рынках", - пишет эксперт.

РЫНОК ПРОИГНОРИРОВАЛ РЕШЕНИЕ MOODY'S

"Период выборов в ЕС и политические трения вокруг президента США Дональда Трампа отвлекли внимание рынков от Азии, в частности, от Китая. 24 мая рейтинговое агентство Moody's впервые за последние почти 30 лет понизило кредитный рейтинг Китая с "Aa3" до "A1". Основными причинами понижения рейтинга называют торможение экономического роста страны, а также излишнюю закредитованность. Прогноз целевого роста ВВП страны по итогам 2017 года был в марте понижен до 6,5% (самый низкий показатель с 2005 года)", - говорится в обзоре.

Как отмечает Н.Орлова, хотя рост экономики Китая по итогам 2017 года может составить 7%, структура этого роста оставляет желать лучшего, так как, например, причиной хороших показателей за 2016 год стало государственное стимулирование экономики, и в текущем году рост бюджетных расходов продолжится.

Увеличение бюджетных расходов может временно оказать поддержку закредитованным китайским компаниям, но не может вывести их из кризиса. "На наш взгляд, рынок пока не обратил внимание на решение Moody's, но, если общие настроения инвесторов ухудшатся, эта новость еще может повлиять на динамику мировых индексов", - считает экономист.

СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ ТАКЖЕ ИГНОРИРУЮТ СИТУАЦИЮ В КИТАЕ

Показательно, что не только финансовые, но и сырьевые рынки проигнорировали решение Moody's о понижении рейтинга Китая. При этом КНР остается важным игроком, определяющим динамику спроса на сырье: динамика китайского ВВП определяет около 40% роста мировой экономики. Китай обеспечивает примерно 12% мирового потребления нефти, в частности, за счет высокого потребления бензина.

"В результате в случае замедления экономического роста и падения доходов населения можно ожидать снижения потребления нефти Китаем, что негативно отразится на ее цене. Рынок сырья также мало реагирует на текущую эскалацию политического конфликта между странами Ближнего Востока: разрыв дипломатических отношений Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ, Ливии и Йемена с Катаром, который свидетельствует об ужесточении противостояния между Саудовской Аравией и Ираном. Единственное, что волнует сейчас инвесторов, - это динамика запасов нефти, которая пока указывает на возможное снижение сырьевых рынков", - говорится в обзоре.

У КИТАЯ ЕСТЬ ПЛАН

В то же время Н.Орлова отмечает, что глобальный план по развитию инфраструктуры Китая с другими странами может стимулировать его торговлю в будущем.

Правительство КНР делает ставку на привлечение капитала в долговой рынок.

"Ожидается, что уже летом иностранные инвесторы через Гонконг получат прямой доступ на облигационный рынок Китая, пока они не могут напрямую покупать интересующие их облигации. Тем самым, правительство рассчитывает существенно нарастить присутствие иностранных инвесторов на рынке Китая - на данный момент они владеют только 1,6% всех облигаций и 0,8% акций. Китайские активы за счет достаточно высоких процентных ставок могут быть привлекательными для иностранных инвесторов", - говорится в обзоре.

Кроме того, делая ставку на привлечение долга, Китай не забывает и о необходимости улучшать профицит текущего счета, отмечет аналитик.

"Добиться этого страна планирует через свою глобальную инвестиционную программу Нового Шелкового Пути, то есть через развитие инфраструктуры со странами Азии и Европы (около 65 стран). Вкладывая значительные средства сейчас, Китай планирует нарастить свои торговые обороты в будущем. Кроме того, в связи с выходом США из переговоров по Транстихоокеанскому торговому партнерству Китай в перспективе может занять лидирующую торговую позицию на азиатских рынках", - говорится в обзоре.

РЫНКИ ИГНОРИРУЮТ ДАЖЕ УЖЕСТОЧЕНИЕ РИТОРИКИ ФРС

Экономист отмечает, что отношение рынков к возможному изменению монетарной политики США, которое вызывало столько споров в прошлые годы, в настоящее время стало как будто малоинтересным для рынков.

"В середине июня ФРС США не только приняла решение о повышении процентной ставки на 25 базисных пунктов, но и заявила о намерении приступить к сжатию своего баланса уже с этого года. По мнению ряда международных экспертов, сокращение баланса ФРС может начаться уже с сентября-октября. Первоначально объем будет составлять $10 млрд в месяц, но через 12 месяцев после запуска процедуры ФРС планирует сокращать баланс темпом $50 млрд в месяц, то есть $600 млрд в год, или на 13% в год (текущий баланс составляет $4,5 трлн)", - пишет эксперт.

В краткосрочной перспективе ужесточение монетарной политики компенсируется ростом фондовых индексов. Тем не менее, очевидно, что со временем эффект повышения процентной ставки все же окажет сдерживающее воздействие на рост рынков, особенно если к этому прибавятся политические риски или разочарование в экономической политике Д.Трампа, отмечает Н.Орлова.

"Пока политические нападки на Д.Трампа хотя и набирают обороты, но еще не выглядят угрозой его политической карьере, по этой причине в ближайшие месяцы рост рынков еще может продолжиться. Тем не менее, постоянное игнорирование долговых проблем Китая, излишняя эйфория по поводу эффективности экономической политики Д.Трампа в США и президента Франции Эммануэля Макрона может через какое-то время обернуться разочарованием. Это видно на примере ситуации в Великобритании: попытки изменить отношения с экономическими партнерами становятся началом долгого и сложного процесса, развитие которого сопряжено со значительной финансовой нестабильностью", - говорится в заключение обзора.