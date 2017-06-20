Рубль падает к доллару и евро на фоне обвала цен на нефть

Москва. 20 июня. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник; рубль падает к бивалютной корзине на фоне обвала цен на нефть.

Курс доллара США в ходе торгов вторника преодолел 59 руб./$1 впервые с 15 марта, составив 59,35 руб./$1 в 15:00 МСК. Это на 90,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 66,18 руб./EUR1, поднявшись на 99,5 копейки и преодолев отметку 66 руб./EUR1 впервые с 9 декабря. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 94,69 копейки, подорожав до 62,42 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 21 июня на 62,01 копейки, до 58,58 руб./$1, и поднял курс евро на 45,96 копейки, до 65,32 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль падает к доллару и евро на дневных торгах вторника на фоне котировок нефти, опустившихся до минимальных значений с середины ноября прошлого года. Негативное влияние на курс рубля оказывает также снижение интереса участников торгов к операциям carry trade и возможное расширение списка антироссийских санкций.

Снижение нефти связано с общим пессимизмом участников рынка энергоносителей, основным источником которого являются опасения, что меры ОПЕК окажутся напрасными при решении задачи сокращения общемировых запасов топлива. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК упала на 2,41% - до $45,78 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 2,5% - до $43,4 за баррель.

"Рубль продолжает слабеть по отношению к доллару. Отрицательная динамика российской валюты связана с целым комплексом причин, главные из которых - удешевление нефти и неблагоприятный внешнеполитический фон. Кроме того, сокращение разрыва между ключевыми ставками ФРС США и ЦБ РФ привело к падению доходов от операций carry trade и оттоку спекулятивного капитала из России", - подчеркивают аналитики Уральского банка реконструкции и развития.

"Снижение нефти, а также решения ФРС и ЦБ РФ по процентным ставкам, наконец, сдвинули рубль с твердых позиций, и он продолжает усиленно падать. При этом, по данным ЦБ, приток средств в ОФЗ существенно замедлился, поскольку сужение спреда из-за изменения ставок и ослабления рубля резко снижают привлекательность carry trade. В то же время вывод денег из облигаций оказывает дополнительное давление на российскую валюту", - отметил начальник управления инвестиций УК "Райффайзен Капитал" Владимир Веденеев.

"Рубль находится в числе аутсайдеров среди валют, наиболее востребованных в рамках стратегий carry trade, которые в последние дни стали не слишком интересными. Доходности дальнего и среднего сегмента гособлигаций растут, отражая постепенный выход нерезидентов с российского рынка. Размещение евробондов Минфина также может оказывать временный негативный эффект на стоимость рубля", - подчеркнул аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

"Инвесторы по-прежнему осмысливают, насколько велик потенциал дальнейшего снижения ставки со стороны Банка России, а негативный новостной фон способствует сокращению длинных спекулятивных позиций в российских бумагах. Снижение долгового рынка РФ - одна из основных причин ослабления российской валюты. Что касается новостного фона в отношении российских активов, то некоторым улучшением считаем, что Палата представителей Конгресса США отложила голосование по ужесточению санкций против РФ и отправила проект на экспертизу в профильный комитет по иностранным делам. Однако в целом новостной фон остается умеренно негативным отчасти из-за сирийской темы (прекращение действия меморандума РФ с США по полетам над Сирией)", - считает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский.

В то же время, добавил М.Поддубский, сдерживающий эффект на ослабление рубля на этой неделе может оказать приближающийся налоговый период, пик которого приходится на 26-28 июня. "Общий объем выплат в этом месяце (без учета страховых взносов) мы оцениваем в 940-950 млрд рублей, но относительно комфортный уровень ликвидности в системе говорит о том, что влияние налогового периода на динамику рубля не должно быть весомым", - полагает он.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (3-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) во вторник почти не изменились в сравнении с предыдущим днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на уровне понедельника - 9,2% годовых (минимум с апреля 2014 года), ставка на семидневный срок понизилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 9,23% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 1 б.п. - до 9,24% годовых, ставка на 3 месяца осталась на уровне предыдущего дня - 9,18% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 2 б.п. - до 9,08% годовых.

Банки разместили во вторник, 20 июня, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 410 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 8,87% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся 13 июня, банки разместили в ЦБ РФ 590 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 9,13% годовых.

"На сегодняшнем депозитном аукционе регулятор ожидаемо снизил лимит привлекаемых средств до 410 млрд рублей (против 590 млрд рублей неделей ранее). Основным фактором для этого послужило снижение регулятором прогноза притока свободных средств за счет автономных факторов - до 468 млрд рублей (против 813 млрд рублей неделей ранее). Ситуация на рынке МБК остается комфортной: ставки находятся вблизи уровня ключевой (которая снижена по итогам пятничного заседания ЦБ РФ на 25 б.п.). Как и ранее, регулятор продолжает оставлять избыточную ликвидность в системе, благодаря чему предстоящие налоговые выплаты должны пройти безболезненно для рынка", - полагают аналитики Райффайзенбанка.