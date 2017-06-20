Российский фондовый рынок остаётся очень слабым - ИК "ФИНАМ"

Во вторник позитив от парламентских выборов во Франции начал сходить на нет. На 14:00 мск биржевые индексы в Европе показывали прирост в скромные 0.2%, констатирует аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. Российский рублёвый индекс ММВБ пока продолжает дорожать на 0.5%, а вот валютный индекс РТС на фоне слабости национальной валюты снизился на 0.7%. Большинство российских акций показывают рост в пределах 1%, хотя падение рубля на руку только российским экспортёрам. Наиболее сильные и интересные движения происходят на рынке российского долга и рынке сырья. После четырёх дней распродаж на рынке ОФЗ во вторник там наметилась некая стабилизация, хотя больше это похоже на временную передышку. Американский конгресс неожиданно притормозил давление на Россию и направил уже одобренный Сенатом законопроект о санкциях в отношении Ирана и России на доработку в профильный комитет. Пока российскому рынку ОФЗ ничего не угрожает, но если геополитические риски будут и дальше расти, то новый пакет более жёстких санкций может запросто обрушить рынок российского долга, а вместе с ним и национальную валюту.

"Пока же российский рубль продолжает терять позиции в паре с долларом на фоне стремительного падения нефтяных цен, - комментирует В. Олейник. - На текущий момент валютная пара доллар-рубль подошла к диапазону сопротивления на отметке 59 и пытается его пробить. Пробой этого уровня и закрытие двух дней подряд выше него откроют дорогу к 62 рублям за доллар. Цена нефти марки Brent опустилась к отметке 46$, потери в первой половине вторника достигли почти 2%. Сегодня ночью выйдут предварительные данные по запасам в США от института нефти API, и если они будут негативными, то движение вниз по нефтяным фьючерсам ещё продолжится".

В целом, российский фондовый рынок остаётся очень слабым, и любое ухудшение настроений на зарубежных площадках будет приводить к новым распродажам по российским акциям, полагает эксперт ИК. Вышедшие данные по инфляции в Еврозоне оказались немного слабее ожиданий, но сильной реакции по европейской валюте не было. По США сегодня важных данных не выходит, поэтому до конца дня сильно настрой инвесторов в мире не измениться. По мнению аналитика ИК "Финам", российский индекс ММВБ пока имеет все шансы на ещё одно закрытие дня в плюсе, а вот американские индексы с высокой вероятностью сегодня завершат день на отрицательной территории с небольшими потерями.