Во второй половине дня мы ожидаем снижения российских индексов акций - Dukascopy Bank SA

"Во вторник, 20 июня, благодаря позитивному внешнему фону на российском рынке акций продолжается коррекционное восстановление основных индексов, - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Так, индекс ММВБ прибавил 0,75% до 1893,7 пункта, а индекс РТС - 0,13% и торговался в первую половину дня вблизи отметки 1000 пунктов. Давление на индекс РТС оказывает курс рубля, который снижается второй день подряд. С начала текущего дня российский рубль опустился относительно доллара на 30 копеек до 58,74 руб./долл. Европейские индексы акций начали сегодняшний день с роста, двигаясь вверх вслед за индексом S&P500, который вчера обновил исторические максимумы. Во второй половине дня мы ожидаем снижения российских индексов акций на опасениях роста запасов сырья в США. Дело в том, что сегодня Американский институт нефти опубликует свой еженедельный отчёт об изменении запасов нефти".