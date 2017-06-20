Отрицательная динамика российской валюты связана с целым комплексом причин - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль продолжает слабеть по отношению к доллару. Отрицательная динамика российской валюты связана с целым комплексом причин, главные из которых – удешевление нефти и снижение фондовых индексов РФ на неблагоприятном внешнеполитическом фоне. Кроме того, сокращение разрыва между ключевыми ставками ФРС и Центробанка привело к падению доходов от операций carry trade и оттоку спекулятивного капитала из России. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 58,35-59,35 руб./доллар", - отмечают специалисты Уральского банка реконструкции и развития.