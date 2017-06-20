Покупать доллар уже несколько поздно - "Аналитика Онлайн"

"Распродажа ОФЗ делает их привлекательными для покупок. Чем дешевле стоят облигации, тем выше их доходность. Сейчас эффективная доходность ОФЗ 26221 находится чуть выше 8%. Это довольно-таки неплохо, если учитывать, что ЦБ РФ продолжает снижение ключевой ставки (сейчас 9%). Впрочем, говорить о срочной необходимости покупок ОФЗ пока не приходится. Доллар покупать уже тоже несколько поздно. Мы ранее рекомендовали покупки в диапазоне от 56 до 57 рублей. Сейчас, если и покупать, то только после коррекции", - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.