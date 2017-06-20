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20 июня 2017 года 11:30

Рынок акций РФ утром поднялся к 1870 пунктам по ММВБ, почти отыграв потери прошлой недели

Москва. 20 июня. Рынок акций РФ утром во вторник поднялся на позитивном внешнем фоне и ослаблении рубля до 1870 пунктов по индексу ММВБ, почти отыграв падение прошлой недели (индекс ММВБ в конце первой декады июня находился выше 1880 пунктов); также поддержку "быкам" оказали новости об отсрочке санкций США к России.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1865,45 пункта (+0,9%, максимум дня - 1870,53 пункта), индекс РТС - 1003,03 пункта (+0,5%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,5%.

Доллар подорожал до 58,59 рубля (+0,15 рубля).

В лидерах роста выступают акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+3,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,9%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,1% и +1,7% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,4% и +1,7% "префы"), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,2%).

Агентство AP сообщило во вторник, что лидеры республиканцев в Палате представителей Конгресса США направили законопроект о новых односторонних американских санкциях против России на изучение в комитет по иностранным делам.

Тем временем, во вторник в "Официальном журнале" Европейского союза опубликовано постановление Совета ЕС от 19 июня о продлении на год, до 23 июня 2018 года, ограничительных мер для России в связи с "незаконной аннексией" Крыма и Севастополя. Решение вступает в силу на следующий день после публикации (с 21 июня).

Индексы в США накануне обновили рекорды вслед за возобновившимся ростом котировок акций высокотехнологичных компаний, существенно снизившихся за последние две недели.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильям Дадли, выступая в понедельник в Платтсбурге, выразил оптимизм в отношении американской экономики, отметив, что американский Центробанк намерен ужесточать кредитно-денежную политику "очень благоразумно", чтобы не подорвать экономический подъем, начавшийся в середине 2009 года.

По его словам, Федрезерву нужно поднимать ставки, чтобы в будущем избежать необходимости резкого ужесточения политики, которое могло бы спровоцировать рецессию.

Он отметил также, что ожидает усиления инфляции на фоне благоприятной ситуации на рынке труда.

В Азии во вторник динамика индексов смешанная (японский Nikkei вырос до максимума за 2 года, но просел Китай), растет Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,4-0,5%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Инвесторы положительно приняли заявления У.Дадли и ожидают решения индексного провайдера MSCI Inc. о включении китайских акций в глобальные индексы, которое станет известно в ночь со вторника на среду.

Китайский рынок акций является вторым по стоимости после США - на него приходится 9% стоимости всех мировых акций. Однако MSCI трижды отказывался вносить ценные бумаги компаний КНР в свои глобальные индексы по различным причинам, включая контроль за перемещением капитала и слишком короткое время торгов.

На нефтяном рынке утром во вторник цены стабилизировались после снижения накануне, инвесторы ждут данных о запасах в США и оценивают уровень добычи в Ливии.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК во вторник составила $47,05 за баррель (+0,3% и -1% в понедельник), августовская цена WTI - $44,55 за баррель (+0,3% и -1,2% накануне).

Данные об уровне запасов энергоносителей в США будут обнародованы в среду в 17:30 МСК, ожидается сокращение резервов нефти на 1-2 млн баррелей. Тем не менее, уровень резервов топлива в Штатах все еще на 100 млн баррелей превышает средний показатель для данного времени года за последние 5 лет.

Запасы в мире в целом остаются высокими, несмотря на сокращение добычи странами ОПЕК. Одной из основных целей соглашения нефтепроизводителей об ограничении добычи было как раз снижение глобальных топливных резервов.

Тем временем Ливия нарастила добычу до максимума за четыре года, до порядка 900 тыс. б/с, после возобновления работы двух крупных месторождений.

Управляющий активами ООО "Инвестиционная палата" Александр Волынский полагает, что если вторник завершится выше сопротивления 1860-1870 пунктов по индексу ММВБ, то в следующие сессии можно рассчитывать на продолжение роста к 1900-1920 пунктам. Потенциальные колебания в районе 1800-1850 пунктов, скорее всего, стоит использовать для покупок. На текущий момент поведение рынка укладывается в схему формирования "дна".

Фьючерс на нефть сорта Brent вновь торгуется около $47 за баррель, текущие колебания говорят о подготовке к еще одному витку снижения. Покупки рекомендуются в районе $40-45 за баррель либо в случае выхода выше $50 за баррель.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов также ожидает позитивной динамики рынка акций на фоне замедления ввода новых санкций США против России. Так, республиканская партия, которая занимает большинство кресел в Палате представителей Конгресса США, отправила законопроект по санкциям в профильный комитет на обсуждение.

Кроме того, меняется риторика Госдепа: имеется план по нормализации отношений с Россией. Перечисленные факторы могут отложить новые санкции. Плюс размещение в понедельник суверенных еврооблигаций России показало, что никто из инвесторов не отреагировал на тему санкций. Книга заявок наполнилась быстро с повышенным спросом, что заставляет предположить снижение ставки заимствования.

Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд, цены на нефть Brent опустились в район $47 за баррель на фоне сомнений в отношении восстановления баланса нефтяного рынка. Еще одним негативным драйвером стала угроза нового ухудшения отношений России и США: после того, как американские ВВС сбили сирийский самолет, Россия объявила о прекращении взаимодействия с Вашингтоном по Сирии. Приятной неожиданностью стала уступчивость Великобритании в переговорах по выходу из ЕС, в частности, в части необходимости согласовать общие условия Brexit, прежде чем обсуждать детали торговых отношений. По всей видимости, жесткого сценария удастся избежать.

По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, на рынке нефти сохраняются сомнения по поводу эффективности соглашения об ограничении добычи ОПЕК+. Эксперты Morgan Stanley отмечают, что в I квартале запасы нефти в странах ОЭСР, Китая и некоторых других странах увеличивались на 1 млн б/с. В середине недели спекулянты переключат свое внимание на американские запасы, от которых ожидают снижения резервов нефти на 2 млн баррелей и запасов бензина - на 0,75 млн баррелей. Соответственно, если статистика API и Минэнерго США не подтвердит сокращение, то на рынке может произойти очередная распродажа контрактов.

Пока же нефть воздерживается от падения, растет фондовая Европа, что подогревает покупателей на рынке акций РФ. Для индекса ММВБ ближайшей целью выступает отметка 1870 пунктов.

По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, в начале года нефтяные аналитики говорили о балансировке спроса и предложения в конце текущего года, однако сейчас прогнозы поменялись. По оценкам EIA, до конца 2017 года мировой рынок нефти останется перенасыщенным. В третьем квартале 2017 года будет ужесточение рынка, но излишки объемов предложения возобновят рост в 2018 году. Особенно высоким превышение предложения над спросом будет во втором квартале 2018 года.

Рынок акций РФ не выглядит сильным, рост индекса ММВБ произошел большей частью за счет ослабления рубля. Если бы цены на нефть отошли от нижней границы диапазона $47-56 за баррель в середину коридора, то обстановка на рынке была бы более спокойной.

Принятие новых санкций США в отношении России пока приторможено. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон разработал новую программу по нормализации отношения с Россией. Такая программа может быть создана под встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что встреча с первым замгоссекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном 23 июня при нужном настрое могла бы помочь в подготовке переговоров президентов РФ и США. Перед началом переговоров спекулянты могут разогреть рынок акций на 10-15%, а по факту переговоров зафиксируют прибыль, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром во вторник выросли акции "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,8%).

Подешевели лишившиеся дивидендной составляющей (с учетом расчетов "Т+2") акции "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-8%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (-2,4%), также снизились бумаги АО "Открытые инвестиции" (MOEX: OPIN) (-4,8%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-3,3%), "Протека" (MOEX: PRTK) (-2,5%), "Мегафона" (MOEX: MFON) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 7,455 млрд руб. (из них 2,466 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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