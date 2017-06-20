Рубль немного корректируется к доллару и евро после падения в понедельник

Москва. 20 июня. Доллар США и евро понижаются при открытии торгов на "Московской бирже" во вторник; рубль корректируется, слегка укрепляясь к бивалютной корзине после падения в понедельник.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 58,32-58,42 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 58,39 руб./$1 (-5 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 65,1 руб./EUR1 (-8,25 копейки), стоимость бивалютной корзины опустилась на 6,5 копейки по отношению к уровню закрытия понедельника, до 61,41 рубля.

Доллар при этом оказался на 43,4 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 23,86 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного повышается к доллару и евро при открытии торгов, корректируясь после сильного падения в понедельник. Поддержку нацвалюте оказывают цены на нефть, умеренно повышающиеся на ожидании данных по запасам от Американского института нефти (API) и Минэнерго США. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК повысилась на 0,41% - до $47,1 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,34% - до $44,58 за баррель.

Данные об уровне запасов энергоносителей в США будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. По ожиданиям экспертов, опрошенных различными изданиями, запасы нефти на минувшей неделе сократились на 1-2 млн баррелей. Тем не менее, уровень резервов топлива в Штатах все еще на 100 млн баррелей превышает средний показатель для данного времени года за последние 5 лет.