Цены на нефть сейчас находятся на достаточно низких уровнях - ГК "Форекс Клуб"

"Падение цен на нефть приостановилось по мере того, как участники рынка ждут снижения запасов в подземных хранилищах США в отчетах за прошлую неделю от Американского института нефти и Агентства энергетической информации. Цены на нефть сейчас находятся на достаточно низких ценовых уровнях. Активность торгов очень низкая. Участники не совсем убеждены в том, что эти цены соответствуют текущей фундаментальной картине рынка. Поэтому данные по запасам будут очень важны. Они могут либо усилить, либо уменьшить опасения относительно состояния спроса в разгар сезона отпусков. Полагаем, что очередное увеличение запасов может отправить Brent тестировать поддержку 45 долларов за баррель, а их увеличение стать поводом для роста в район 50. В целом диапазон 45-55 доллара за баррель может держаться до тех пор, пока мы не получим фактические данные, подтверждающие падение запасов в мировой экономике, сигналящие об эффективности мер по сокращению добычи со стороны ОПЕК+. Их можно будет ждать ближе к концу лета. Тогда Brent уже может и попробовать двинуться к 60 долларам", - полагает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.