Скорее к августу мы увидим 60-62 рубля за доллар, чем возврат к 56 - "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Рубль не смог устоять против многочисленного негатива. Дешевеющая нефть не добавляет оптимизма, и сейчас возможный рост котировок нефти уже не будет влиять на курс, как не влияло в последнее время и снижение. Близится время конвертации дивидендов нерезидентами (владельцы акций и облигаций, похоже, не пересекаются), и скорее к августу мы увидим 60-62 рубля за доллар, чем возврат к 56", - отмечает управляющий активами ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Александр Баулин.