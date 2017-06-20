Рассчитываем на консолидацию нефти вблизи текущих уровней - Промсвязьбанк

"Нефть продолжает проторговывать уровень 47 долларов/баррель. Комментарии министра Саудовской Аравии о скорой ребалансировке рынка нефти остались в стороне на фоне обсуждений роста добычи в Ливии и США и более слабого, чем ожидалось, старта автомобильного сезона в Америке. Технически нефть смотрится уязвимо и остро нуждается в сильных новостных триггерах – без этого рискует опуститься к уровням ноября 2016 года. Сегодня рассчитываем на очередной безыдейный день и консолидацию нефти вблизи текущих уровней", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.