Риск ослабления национальной валюты сохраняется - КИТ Финанс Брокер

"Российский долговой рынок вчера отреагировал на противоречивые сигналы, поступающие с внешних площадок, а также на усиление геополитического фактора. Доходности ОФЗ увеличились и достигли примерно 8%, в то время как на прошлой неделе их уровень оценивался в 7,5%. Тенденция началась еще на прошлой неделе. И только усилилась после снижения ЦБ РФ ключевой ставки в пятницу. Выход из российских активов иностранными инвесторами поддержал спрос на американский доллар на локальном валютном рынке. Курс пары USD/RUB составил 58,44 руб., рубль обновил локальные минимумы. Риск ослабления национальной валюты сохраняется", - считает ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова.