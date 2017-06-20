Фондовые индексы продолжат рост - Промсвязьбанк

"Сегодня к открытию торгов сформировался умеренно позитивный внешний фон, что позволит индексам продолжить рост в направлении диапазона консолидации начала июня (1860-1880 пунктов по ММВБ). В течение дня может появиться множество новостных поводов, в частности, должны быть представлены российские макропоказатели за май (розничные продажи, реальные располагаемые доходы), способные укрепить уверенность в ускорении восстановления экономики. Кроме того, сегодня стартует инвестиционный форум ВТБ Капитал в Лондоне, поэтому в течение дня могут появиться корпоративные новости, способные оказать влияние на ход торгов в отдельных бумагах", - указывают аналитики Промсвязьбанка.