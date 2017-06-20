Индекс ММВБ протестирует 1850 пунктов - TeleTrade

"Индекс ММВБ сейчас вплотную подошел к важному уровню 1850 пунктов, который он сначала дважды тестировал на предмет поддержки, а сейчас будет тестировать на предмет сопротивления. Если покупателям удастся инициировать дальнейшую игру на повышение, то вероятен переход индекса в диапазон 1865-1870 пунктов с последующим тяготением к уровню 1900+ пунктов. В пользу этого сценария говорит "свечная" комбинация на дневном графике индекса, которая образовалась по итогам трех последних сессий. Мы видим классическую "утреннюю звезду", а также попытки индикатора MACD обозначить разворот. Не забываем, что через уровень 1850 пунктов также проходит линия нисходящего тренда, начатого в 10-х числах мая, а отметка 1854,62 пунктов - 61,8% уровень Фибоначчи от годового роста. Что касается индекса РТС, то техническая картина для валютного индекса складывается не лучшим образом. Текущее двухдневное повышение здесь пока никак нельзя расценить как возможный разворот. Максимум на что могут рассчитывать "быки" - на "заброс" в район 1020 пунктов (ЕМА100 на неделях). Этот же диапазон соответствует пикам сентября-ноября 2016 года. Выше есть еще один сильный уровень - 1040 пунктов, но сейчас шансы на его тест минимальны", - комментирует ситуацию ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.