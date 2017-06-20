Утренние прогнозы: тестирование важных уровней

Во вторник, по мнению экспертов, российский фондовый рынок откроется ростом. Индекс ММВБ постарается закрепиться выше 1850 пунктов.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1850 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что при благоприятном внешнем фоне этот фондовый индикатор будет предпринимать попытки закрепиться выше этой технически важной отметки".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Во вторник к открытию торгов в России складывается преимущественно позитивный внешний фон. Сегодня индекс ММВБ протестирует 1860-1870 пунктов. Если вторник завершится выше 1860-1870, в следующие сессии рассчитываем на продолжение роста к 1900-1920 пунктам".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно продолжение консолидации с тестированием психологически важного уровня 1000 пунктов по индексу РТС – улучшение обстановки на западных фондовых площадках и стабилизация цен на энергоносители формируют умеренно благоприятный внешний фон. Вместе с тем, по данным технического анализа, краткосрочный нисходящий тренд по индексу РТС остается в силе".

"Промсвязьбанк": "Сегодня к открытию торгов сформировался умеренно позитивный внешний фон, что позволит индексам продолжить рост в направлении диапазона консолидации начала июня (1860-1880 пунктов по ММВБ)".

TeleTrade (Анастасия Игнатенко): "Индекс ММВБ сейчас вплотную подошел к важному уровню 1850 пунктов, который он сначала дважды тестировал на предмет поддержки, а сейчас будет тестировать на предмет сопротивления. Если покупателям удастся инициировать дальнейшую игру на повышение, то вероятен переход индекса в диапазон 1865-1870 пунктов с последующим тяготением к уровню 1900+ пунктов. В пользу этого сценария говорит "свечная" комбинация на дневном графике индекса, которая образовалась по итогам трех последних сессий. Мы видим классическую "утреннюю звезду", а также попытки индикатора MACD обозначить разворот. Не забываем, что через уровень 1850 пунктов также проходит линия нисходящего тренда, начатого в 10-х числах мая, а отметка 1854,62 пунктов - 61,8% уровень Фибоначчи от годового роста".