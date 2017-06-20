На рынке рублевых корпоративных бондов во вторник не сложится ярко выраженной динамики цен

Москва. 20 июня. На рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, а также пятничного решения Банка России понизить ключевую ставку всего на 25 базисных пунктов (до 9% годовых), полагают эксперты.

Фондовые индексы США выросли в понедельник вслед за возобновившимся ростом котировок акций высокотехнологичных компаний, существенно снизившихся за последние две недели. Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 достигли рекордных уровней в ходе торгов и на их закрытие. Nasdaq 100 показал самый значительный подъем с ноября прошлого года. Эксперты продолжают внимательно отслеживать ситуацию в технологическом секторе, опасаясь, что спад в этом сегменте, отмеченный по итогам второй недели подряд, распространится на американский фондовый рынок в целом на фоне ожидаемого ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС) при слабом экономическом росте.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильям Дадли, выступая в понедельник в Платтсбурге, выразил оптимизм в отношении американской экономики, отметив, что американский Центробанк намерен ужесточать кредитно-денежную политику "очень благоразумно", чтобы не подорвать экономический подъем, начавшийся в середине 2009 года. По его словам, Федрезерву нужно поднимать ставки, чтобы в будущем избежать необходимости резкого ужесточения политики, которое могло бы спровоцировать рецессию. Он отметил также, что ожидает усиления инфляции на фоне благоприятной ситуации на рынке труда. Показатели рынка труда близки к уровням, согласующимся с понятием о "полной занятости", заявил У.Дадли. "Инфляция чуть ниже, чем нам хотелось бы, однако, мы полагаем, что при дальнейшем усилении рынка труда, темпы роста зарплат постепенно ускорятся, и инфляция вернется к целевому уровню в 2%", - сказал он. На заявлениях У.Дадли US Treasuries подешевели, доллар достиг максимума в паре с иеной со 2 июня, а цена золота опустилась до минимума за месяц.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику во вторник, при этом японский индикатор Nikkei 225 обновил максимум за почти два года после роста индексов США и Европы накануне. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific в ходе торгов вырос на 0,3%. Японский индекс Nikkei 225 повысился на 0,87%. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, южнокорейский Kospi - также на 0,1%, а австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,7%. Индийский S&P BSE Sensex 30 растет на 0,1%.

Участники рынка акций ожидают решения индексного провайдера MSCI Inc. о включении китайских акций в глобальные индексы, которое станет известно в ночь со вторника на среду. Китайский рынок акций является вторым по стоимости после США - на него приходится 9% стоимости всех мировых акций. Однако MSCI трижды отказывался включать ценные бумаги компаний КНР в свои глобальные индексы по различным причинам, включая контроль за перемещением капитала и слишком короткое время торгов.

В свою очередь нефть эталонных марок слабо меняется в цене во вторник после падения накануне, инвесторы ждут данных о запасах в США и оценивают уровень добычи в Ливии. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:32 МСК выросла всего на 0,04% - до $46,93 за баррель. К закрытию рынка в понедельник фьючерсы упали в цене на 0,97% - до $46,91 за баррель. Цена фьючерса на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи уменьшилась к этому времени на 0,02% - до $44,42 за баррель.

Данные об уровне запасов энергоносителей в США будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. По ожиданиям экспертов, опрошенных различными изданиями, запасы нефти на минувшей неделе сократились на 1-2 млн баррелей. Тем не менее, уровень резервов топлива в Штатах все еще на 100 млн баррелей превышает средний показатель для данного времени года за последние 5 лет. Запасы в мире в целом остаются высокими, несмотря на сокращение добычи странами ОПЕК. Одной из основных целей соглашения нефтепроизводителей об ограничении добычи было как раз снижение глобальных топливных резервов. По оценке аналитиков Morgan Stanley, запасы нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в первом квартале росли примерно на 1 млн баррелей в сутки.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 18,026 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,323 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 июня снизился на 0,12% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,56 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (17-19 июня) 0,04%, опустившись до 513,89 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Внешэкономбанк-001Р-02" (-1,17%), "ГТЛК-001Р-03" (-1,14%) и "Бинбанк БО-05" (-0,45%), а в лидерах роста - "МОЭСК БО-09" (+0,25%), "РЖД-23" (+0,2%) и "ПКТ-02" (+0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Внешэкономбанк (ВЭБ) установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии ПБО-001Р-09 объемом 30 млрд рублей на уровне 8,75% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны, ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок на облигации прошел 19 июня. Техническое размещение данных бумаг запланировано на 23 июня.

ООО "Рэдванс" утвердило параметры выпуска биржевых облигаций серии БО-П05 объемом 11,5 млрд рублей. Шестилетние облигации планируется размещать по открытой подписке. Помимо выпуска БО-П05 на 11 млрд рублей, "Рэдванс" готовит облигации серии БО-П04 на 3,5 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет. Оба выпуска планируется размещать в рамках программы биржевых бондов ООО "Рэдванс" на 15 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 17 мая. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 11-24-го купонов биржевых облигаций серии БО-15 в размере 8,6% годовых (21,44 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в декабре 2014 года. Срок обращения займа составляет 10 лет. Бумаги имеют 40 квартальных купонных периодов. Ставка текущего купона - 11,8% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 27 июня.

ПАО "Россети" (MOEX: RSTI) 19 июня досрочно погасило биржевые облигации серии БО-01 объемом 5 млрд рублей. Досрочное погашение прошло в дату окончания 4-го купона. Компания разместила облигации БО-01 на 5 млрд рублей в июне 2015 года.

ООО "Финанс-менеджмент" (прежнее название - ООО "Держава-Гарант") установило ставку 5-го купона облигаций 1-й серии в размере 8% годовых. Эмитент в июле 2015 года разместил облигации 1-й серии объемом 500 млн рублей. Бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена в размере 16,5% годовых. Ставка 2-го купона - 14% годовых, 3-го купона - 11% годовых, 4-го купона - 8% годовых.

Связь-банк в рамках оферты приобрел 105,758 тыс. облигаций 3-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 2% выпуска бондов. Банк разместил 3-й выпуск облигаций объемом 5 млрд рублей в декабре 2011 года. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 9,75% годовых.

ООО "Кузбассэнерго-Финанс" (SPV-компания ПАО "Кузбассэнерго" (MOEX: KZBE)) 19 июня досрочно погасило облигации 1-й серии объемом 10 млрд рублей. Досрочное погашение прошло в дату окончания 12-го купона. Компания разместила 1-й выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей в апреле 2011 года. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка 1-12-го купонов была установлена в размере 8,7% годовых.

АО "Т-Генерация" допустило техдефолт, не выплатив 5-й купон облигаций 1-й серии. Причиной невыплат компания называет отсутствие денежных средств. Общий объем выплат по 5-му купонному периоду составляет 68,816 млн рублей. "Т-Генерация" в июне 2014 года разместила 5-летние облигации 1-й серии объемом 1,15 млрд рублей. Ставка 1-10-го купонов по итогам маркетинга была установлена в размере 12% годовых. По бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов.