.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  На рынке рублевых корпоративных бондов во вторник не сложится ярко выраженной динамики цен
.
ГЛАВНОЕ
Экономика России вошла в период роста
Рецессия в России преодолена, заявил президент Владимир Путин в ходе "прямой линии". ВВП за январь-апрель вырос на 0,7%. При этом он обратил внимание на тревожный факт: увеличилось число людей, живущих за чертой бедности
 
Миграционный прирост в РФ снизился почти на треть
Прирост мигрантов в России снизился за 1-й квартал этого года на 26,8% по сравнению с тем же периодом 2016 года, пишут "Известия", ссылаясь на данные, полученые в ходе исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Некоторые...
 
Запуск единой базы данных о населении могут отложить
Введение единого электронного реестра актов гражданского состояния, в котором на федеральном уровне будет собрана вся разрозненная информация о гражданах, затягивается, пишет "Коммерсантъ". Так как Минюст не разработал единый формат для перевода...
 
Население перестало беднеть, началась стабилизация
Глава Росстата Александр Суринов в интервью "Российской газете" объяснил, почему инфляция в наших кошельках часто не совпадает с росстатовской. Так почему же цены растут быстрее официальных цифр? Александр Суринов: "На сайте Росстата есть...
 
20 июня 2017 года 09:50

На рынке рублевых корпоративных бондов во вторник не сложится ярко выраженной динамики цен

Москва. 20 июня. На рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, а также пятничного решения Банка России понизить ключевую ставку всего на 25 базисных пунктов (до 9% годовых), полагают эксперты.

Фондовые индексы США выросли в понедельник вслед за возобновившимся ростом котировок акций высокотехнологичных компаний, существенно снизившихся за последние две недели. Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 достигли рекордных уровней в ходе торгов и на их закрытие. Nasdaq 100 показал самый значительный подъем с ноября прошлого года. Эксперты продолжают внимательно отслеживать ситуацию в технологическом секторе, опасаясь, что спад в этом сегменте, отмеченный по итогам второй недели подряд, распространится на американский фондовый рынок в целом на фоне ожидаемого ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС) при слабом экономическом росте.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильям Дадли, выступая в понедельник в Платтсбурге, выразил оптимизм в отношении американской экономики, отметив, что американский Центробанк намерен ужесточать кредитно-денежную политику "очень благоразумно", чтобы не подорвать экономический подъем, начавшийся в середине 2009 года. По его словам, Федрезерву нужно поднимать ставки, чтобы в будущем избежать необходимости резкого ужесточения политики, которое могло бы спровоцировать рецессию. Он отметил также, что ожидает усиления инфляции на фоне благоприятной ситуации на рынке труда. Показатели рынка труда близки к уровням, согласующимся с понятием о "полной занятости", заявил У.Дадли. "Инфляция чуть ниже, чем нам хотелось бы, однако, мы полагаем, что при дальнейшем усилении рынка труда, темпы роста зарплат постепенно ускорятся, и инфляция вернется к целевому уровню в 2%", - сказал он. На заявлениях У.Дадли US Treasuries подешевели, доллар достиг максимума в паре с иеной со 2 июня, а цена золота опустилась до минимума за месяц.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику во вторник, при этом японский индикатор Nikkei 225 обновил максимум за почти два года после роста индексов США и Европы накануне. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific в ходе торгов вырос на 0,3%. Японский индекс Nikkei 225 повысился на 0,87%. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, южнокорейский Kospi - также на 0,1%, а австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,7%. Индийский S&P BSE Sensex 30 растет на 0,1%.

Участники рынка акций ожидают решения индексного провайдера MSCI Inc. о включении китайских акций в глобальные индексы, которое станет известно в ночь со вторника на среду. Китайский рынок акций является вторым по стоимости после США - на него приходится 9% стоимости всех мировых акций. Однако MSCI трижды отказывался включать ценные бумаги компаний КНР в свои глобальные индексы по различным причинам, включая контроль за перемещением капитала и слишком короткое время торгов.

В свою очередь нефть эталонных марок слабо меняется в цене во вторник после падения накануне, инвесторы ждут данных о запасах в США и оценивают уровень добычи в Ливии. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:32 МСК выросла всего на 0,04% - до $46,93 за баррель. К закрытию рынка в понедельник фьючерсы упали в цене на 0,97% - до $46,91 за баррель. Цена фьючерса на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи уменьшилась к этому времени на 0,02% - до $44,42 за баррель.

Данные об уровне запасов энергоносителей в США будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. По ожиданиям экспертов, опрошенных различными изданиями, запасы нефти на минувшей неделе сократились на 1-2 млн баррелей. Тем не менее, уровень резервов топлива в Штатах все еще на 100 млн баррелей превышает средний показатель для данного времени года за последние 5 лет. Запасы в мире в целом остаются высокими, несмотря на сокращение добычи странами ОПЕК. Одной из основных целей соглашения нефтепроизводителей об ограничении добычи было как раз снижение глобальных топливных резервов. По оценке аналитиков Morgan Stanley, запасы нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в первом квартале росли примерно на 1 млн баррелей в сутки.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 18,026 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,323 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 июня снизился на 0,12% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,56 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (17-19 июня) 0,04%, опустившись до 513,89 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Внешэкономбанк-001Р-02" (-1,17%), "ГТЛК-001Р-03" (-1,14%) и "Бинбанк БО-05" (-0,45%), а в лидерах роста - "МОЭСК БО-09" (+0,25%), "РЖД-23" (+0,2%) и "ПКТ-02" (+0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Внешэкономбанк (ВЭБ) установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии ПБО-001Р-09 объемом 30 млрд рублей на уровне 8,75% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны, ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок на облигации прошел 19 июня. Техническое размещение данных бумаг запланировано на 23 июня.

ООО "Рэдванс" утвердило параметры выпуска биржевых облигаций серии БО-П05 объемом 11,5 млрд рублей. Шестилетние облигации планируется размещать по открытой подписке. Помимо выпуска БО-П05 на 11 млрд рублей, "Рэдванс" готовит облигации серии БО-П04 на 3,5 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет. Оба выпуска планируется размещать в рамках программы биржевых бондов ООО "Рэдванс" на 15 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 17 мая. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 11-24-го купонов биржевых облигаций серии БО-15 в размере 8,6% годовых (21,44 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в декабре 2014 года. Срок обращения займа составляет 10 лет. Бумаги имеют 40 квартальных купонных периодов. Ставка текущего купона - 11,8% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 27 июня.

ПАО "Россети" (MOEX: RSTI) 19 июня досрочно погасило биржевые облигации серии БО-01 объемом 5 млрд рублей. Досрочное погашение прошло в дату окончания 4-го купона. Компания разместила облигации БО-01 на 5 млрд рублей в июне 2015 года.

ООО "Финанс-менеджмент" (прежнее название - ООО "Держава-Гарант") установило ставку 5-го купона облигаций 1-й серии в размере 8% годовых. Эмитент в июле 2015 года разместил облигации 1-й серии объемом 500 млн рублей. Бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена в размере 16,5% годовых. Ставка 2-го купона - 14% годовых, 3-го купона - 11% годовых, 4-го купона - 8% годовых.

Связь-банк в рамках оферты приобрел 105,758 тыс. облигаций 3-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 2% выпуска бондов. Банк разместил 3-й выпуск облигаций объемом 5 млрд рублей в декабре 2011 года. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 9,75% годовых.

ООО "Кузбассэнерго-Финанс" (SPV-компания ПАО "Кузбассэнерго" (MOEX: KZBE)) 19 июня досрочно погасило облигации 1-й серии объемом 10 млрд рублей. Досрочное погашение прошло в дату окончания 12-го купона. Компания разместила 1-й выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей в апреле 2011 года. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка 1-12-го купонов была установлена в размере 8,7% годовых.

АО "Т-Генерация" допустило техдефолт, не выплатив 5-й купон облигаций 1-й серии. Причиной невыплат компания называет отсутствие денежных средств. Общий объем выплат по 5-му купонному периоду составляет 68,816 млн рублей. "Т-Генерация" в июне 2014 года разместила 5-летние облигации 1-й серии объемом 1,15 млрд рублей. Ставка 1-10-го купонов по итогам маркетинга была установлена в размере 12% годовых. По бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
20 июня 2017 года 19:42
Рубль вечером усилил снижение к доллару и евро на фоне сильного падения цен на нефть
Москва. 20 июня. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне сильного падения цен на нефть.    читать дальше
.
20 июня 2017 года 19:21
Рынок акций РФ во вторник показал смешанную динамику на фоне падения нефти и рубля, просела АФК "Система"
Москва. 20 июня. Рынок акций РФ во вторник показал смешанную динамику цен blue chips и индексов на фоне падения нефти и рубля; просели бумаги АФК "Система" после локального ралли из-за подложного ходатайства об отмене иска "Роснефти" к АФК.    читать дальше
.
20 июня 2017 года 19:00
Цель по паре доллар/рубль на конец года остается неизменной и находится на отметке 54 - "Открытие Брокер"
"Во вторник ко второй половине дня валютная пара доллар/рубль прибавляла почти 1,8%, приближаясь к отметке 59,5 руб. Значительное внутридневное ослабление национальной валюты происходило, несмотря на такие локальные факторы поддержки, как приближение пика выплат в рамках очередного налогового...    читать дальше
.
20 июня 2017 года 18:40
Цены евробондов РФ во вторник заметно снизились вслед за нефтью и рублем, рынок ждет итогов размещения новых бумаг
Москва. 20 июня. Котировки российских еврооблигаций во вторник заметно снизились вслед за падающей нефтью и рублем. При этом изменения котировок американских казначейских обязательств (US Treasuries) незначительные, что привело к заметному расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. Участники рынка ждут объявления итогов размещения двух новых траншей суверенных евробондов России.    читать дальше
.
20 июня 2017 года 18:38
Импульс на ослабление рубля получает продолжение - Промсвязьбанк
"За последнюю неделю пара доллар/рубль прибавила около 4%, что для нас служит подтверждающим сигналом к тому, что с большой вероятностью минимумы этого года в паре мы увидели. В ближайшее время ожидаем консолидацию рубля вблизи текущих уровней, а на горизонте второго полугодия для пары...    читать дальше
.
20 июня 2017 года 18:11
"ВТБ Капитал" возобновил анализ "Черкизово", рейтинг GDR - "держать"
"ВТБ Капитал" возобновил анализ группы "Черкизово" (MOEX: GCHE), говорится в обзоре аналитика инвестбанка Николая Ковалева. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Черкизово", рассчитанная аналитиком "ВТБ Капитала", составляет $15 за штуку, рекомендация для этих бумаг была...    читать дальше
.
20 июня 2017 года 17:45
Цель на ближайший месяц по марке Brent - 45-47 долларов за баррель - УК "КапиталЪ"
Дальнейший рост запасов в США ухудшает и без того шаткое положение цен на нефть. Кроме пристального внимания участников рынка на данные о запасах в США в скором времени статистика о выполнении обязательств по сокращению добычи отдельными участниками соглашения ОПЕК+ также будет иметь большое...    читать дальше
.
20 июня 2017 года 17:16
Нефтяной рынок может протестировать более низкие значения котировок - "Открытие Брокер"
"Нефть продолжает оставаться под давлением опасений, что соглашение об ограничении добычи не работает. Добыча в Ливии и Нигерии существенно выросла в последнее время, что привело к росту поставок OPEC в мае. Одновременно наблюдается рост производства и буровой активности в США. Соответственно,...    читать дальше
.
20 июня 2017 года 16:48
Избыточный оптимизм инвесторов может легко смениться коррекцией на мировых рынках - Альфа-банк
Ожидания инвесторов выглядят в настоящее время избыточно оптимистичными, что может легко привести к коррекции на мировых рынках, говорится в обзоре главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой. "Мировые рынки за последний месяц проигнорировали ряд важных новостей. Решение Moody's ухудшить...    читать дальше
.
20 июня 2017 года 16:20
Российский фондовый рынок остаётся очень слабым - ИК "ФИНАМ"
Во вторник позитив от парламентских выборов во Франции начал сходить на нет. На 14:00 мск биржевые индексы в Европе показывали прирост в скромные 0.2%, констатирует аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. Российский рублёвый индекс ММВБ пока продолжает дорожать на 0.5%, а вот валютный индекс РТС на...    читать дальше
.
20 июня 2017 года 15:53
Во второй половине дня мы ожидаем снижения российских индексов акций - Dukascopy Bank SA
"Во вторник, 20 июня, благодаря позитивному внешнему фону на российском рынке акций продолжается коррекционное восстановление основных индексов, - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Так, индекс ММВБ прибавил 0,75% до 1893,7 пункта, а...    читать дальше
.
20 июня 2017 года 15:45
Рубль падает к доллару и евро на фоне обвала цен на нефть
Москва. 20 июня. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник; рубль падает к бивалютной корзине на фоне обвала цен на нефть.    читать дальше
.
20 июня 2017 года 15:33
ИК "Открытие Капитал" подняла рейтинг акций Сбербанка до "покупать" и оценку на 1%
Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" повысила прогнозную стоимость акций Сбербанка (MOEX: SBER) со 172 рублей до 173 рублей за штуку, следует из материалов ИК. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать". По данным информационно-аналитического...    читать дальше
.
20 июня 2017 года 14:44
Сейчас хороший момент для входа в рынок акций - УК "Райффайзен Капитал"
"Сегодня российский рынок корректируется вверх после нескольких дней снижения. Вечером будет известно о результатах пересмотра индекса MSCI Emerging Markets, куда могут войти акции крупнейших китайских компаний. В этом случае доля российских бумаг будет размыта, что может оказать негативное...    читать дальше
.
20 июня 2017 года 13:44
Отрицательная динамика российской валюты связана с целым комплексом причин - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль продолжает слабеть по отношению к доллару. Отрицательная динамика российской валюты связана с целым комплексом причин, главные из которых – удешевление нефти и снижение фондовых индексов РФ на неблагоприятном внешнеполитическом фоне. Кроме того, сокращение разрыва между ключевыми ставками...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.