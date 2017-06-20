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20 июня 2017 года 09:27

Японский Nikkei вырос до максимума за 2 года

Фондовые индексы США выросли в понедельник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику во вторник. Нефть эталонных марок слабо меняется в цене во вторник.

Фондовые индексы США выросли в понедельник вслед за возобновившимся ростом котировок акций высокотехнологичных компаний, существенно снизившихся за последние две недели.

Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 достигли рекордных уровней в ходе торгов и на их закрытие. Nasdaq 100 показал самый значительный подъем с ноября прошлого года.

Акции Apple Inc. подорожали на 2,9%, Facebook Inc. - на 1,5%, Amazon.com Inc. - на 0,8%.

Индекс компаний технологического сектора продемонстрировал наилучшую динамику среди 11 отраслевых индикаторов S&P 500, прибавив 1,7%.

Эксперты продолжают внимательно отслеживать ситуацию в технологическом секторе, опасаясь, что спад в этом сегменте, отмеченный по итогам второй недели подряд, распространится на американский фондовый рынок в целом на фоне ожидаемого ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС) при слабом экономическом росте, пишет MarketWatch.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильям Дадли, выступая в понедельник в Платтсбурге, выразил оптимизм в отношении американской экономики, отметив, что американский Центробанк намерен ужесточать кредитно-денежную политику "очень благоразумно", чтобы не подорвать экономический подъем, начавшийся в середине 2009 года.

По его словам, Федрезерву нужно поднимать ставки, чтобы в будущем избежать необходимости резкого ужесточения политики, которое могло бы спровоцировать рецессию.

Он отметил также, что ожидает усиления инфляции на фоне благоприятной ситуации на рынке труда.

Показатели рынка труда близки к уровням, согласующимся с понятием о "полной занятости", заявил У.Дадли.

"Инфляция чуть ниже, чем нам хотелось бы, однако, мы полагаем, что при дальнейшем усилении рынка труда, темпы роста зарплат постепенно ускорятся, и инфляция вернется к целевому уровню в 2%", - сказал он.

На заявлениях У.Дадли US Treasuries подешевели, доллар достиг максимума в паре с иеной со 2 июня, а цена золота опустилась до минимума за месяц.

Стоимость бумаг Boeing Co. выросла в ходе торгов на 1,3%. Американский авиаконцерн в понедельник официально представил новую модификацию узкофюзеляжного авиалайнера 737 Max 10 с увеличенным числом посадочных мест.

По его словам, более 10 клиентов Boeing уже заявили о готовности приобрести самолеты новой модификации. Сделки о покупке в общей сложности свыше 240 самолетов будут обнародованы на этой неделе в ходе авиационно-космического салона ParisAirShow-2017, сказал он.

Цена акций General Electric Co. опустилась на 0,7%. Лизинговое подразделение GE - GE Capital Aviation Service и Caisse de depot et placement du Quebec, один из крупнейших пенсионных фондов Канады, объявили о создании совместного предприятия, которое будет заниматься приобретением самолетов и их сдачей в долгосрочную аренду авиакомпаниям. Совокупный объем инвестиций в СП составит $2 млрд.

Акции Altaba Inc. (новое название основного бизнеса Yahoo, приобретенного ранее компанией Verizon Communications) подорожали по итогам дебютных торгов на 3,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии в понедельник вырос на 144,71 пункта (0,68%) - до 21528,99 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 20,31 пункта (0,83%), до 2453,46 пункта.

Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 87,25 пункта (1,42%) - до 6239,01 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику во вторник, при этом японский индикатор Nikkei 225 обновил максимум за почти два года после роста индексов США и Европы накануне.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific в ходе торгов вырос на 0,3%.

Японский индекс Nikkei 225 повысился на 1%, более широкий Topix - на 0,8%.

Гонконгский Hang Seng опустился на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, южнокорейский Kospi - также на 0,1%, а австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,7%. Индийский S&P BSE Sensex 30 растет на 0,1%.

Инвесторы положительно приняли заявления президента Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильяма Дадли, сделанные накануне. В частности, он заявил, что Федрезерв стремится не помешать росту экономики США чрезмерными темпами подъема ставки. Он отметил также, что ожидает усиления инфляции на фоне благоприятной ситуации на рынке труда.

Также участники рынка акций ожидают решения индексного провайдера MSCI Inc. о включении китайских акций в глобальные индексы, которое станет известно в ночь со вторника на среду.

Китайский рынок акций является вторым по стоимости после США - на него приходится 9% стоимости всех мировых акций. Однако MSCI трижды отказывался включать ценные бумаги компаний КНР в свои глобальные индексы по различным причинам, включая контроль за перемещением капитала и слишком короткое время торгов.

Цена бумаг австралийских банков Westpac Banking Corp. и National Australia Bank Ltd. дешевеет в ходе торгов в Сиднее на 1,4% и 0,7% соответственно после того, как накануне рейтинговое агентство Moody's ухудшило рейтинги четырех крупнейших банков Австралии - ANZ, CBA, NAB, Westpac - с "Aa2" до "Aa3" в связи с возросшими рисками в потребительском и жилищном секторах.

На это, в частности, указал вызывающий опасение рост цен на недвижимость и увеличение задолженности населения, который, по оценкам экспертов Moody's, не удастся быстро нивелировать.

Капитализация корейской компании OCI Co. растет на 3,5% на ожиданиях увеличения спроса на возобновляемые источники электроэнергии в Южной Корее.

Котировки акций индийского лоукостера SpiceJet поднялись на 1,1% на новости, что компания заказала 40 самолетов Boeing 737 Max общей каталожной стоимостью $4,7 млрд.

Нефть эталонных марок слабо меняется в цене во вторник после падения накануне, инвесторы ждут данных о запасах в США и оценивают уровень добычи в Ливии.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:19 МСК понизилась на $0,01 (0,02%) - до $46,92 за баррель. К закрытию рынка в понедельник фьючерсы упали в цене на $0,46 (0,97%) - до $46,91 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,04 (0,09%) - до $44,16 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подешевел на $0,54 (1,21%) - до $44,20 за баррель.

Данные об уровне запасов энергоносителей в США будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. По ожиданиям экспертов, опрошенных различными изданиями, запасы нефти на минувшей неделе сократились на 1-2 млн баррелей. Тем не менее, уровень резервов топлива в Штатах все еще на 100 млн баррелей превышает средний показатель для данного времени года за последние 5 лет.

Запасы в мире в целом остаются высокими, несмотря на сокращение добычи странами ОПЕК. Одной из основных целей соглашения нефтепроизводителей об ограничении добычи было как раз снижение глобальных топливных резервов.

По оценке аналитиков Morgan Stanley, запасы нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в первом квартале росли примерно на 1 млн баррелей в сутки.

Тем временем Ливия нарастила добычу до максимума за четыре года, до порядка 900 тыс. б/с, после возобновления работы двух крупных месторождений.

"Высокий уровень запасов и добычи продолжит оказывать давление на нефтяные котировки, - отмечает аналитик Fat Prophets Дэвид Леннокс. - Но цены на WTI около $45 за баррель могут несколько снизить добычу в США".


Опубликовано: /Финмаркет/
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