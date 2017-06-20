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20 июня 2017 года 09:40
Нефть может быть подвержена новым продажам - eToro
В первой половине торгов понедельника нефть подавала надежды, попытавшись продолжить начатое в конце прошлой недели восстановление. Но на 4-дневных максимумах в районе 47,75 котировки натолкнулись на фиксацию прибыли и вернулись под отметку 47, завершив день с потерями, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Прежде всего, вчерашняя динамика Brent сигнализирует о том, что игроки по-прежнему не верят в рост цен и избавляются от актива на любых попытках отскока. Запала от позитивных комментариев саудовского министра энергетики надолго не хватило, и рынок вернулся в уже привычное "медвежье" русло. В краткосрочной перспективе еще одним ударом по ценам может стать свежая статистика по запасам сырой нефти в Штатах. Сегодня вечером Американский институт API представит свою независимую оценку, а завтра Минэнерго отчитается об официальных результатах. Судя по очередному росту числа активных буровых, следует ожидать увеличения объемов добычи энергоносителей и, возможно, запасов. "Если американская статистика разочарует, интересно будет пронаблюдать, ограничатся ли продажи "черного золота" минимумам начала мая в районе 46,60, или же актив обновит минимумы текущего года и разочарует тех, кто рассчитывал на то, что локальное "дно" уже сформировано. Полагаем, что у котировок еще есть потенциал дальнейшего снижения, который будет реализован при стечении любых негативных факторов в довесок к уже существующим", - обращает внимание специалист eToro.
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20 июня 2017 года 19:42
Москва. 20 июня. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне сильного падения цен на нефть. читать дальше
.20 июня 2017 года 19:21
Рынок акций РФ во вторник показал смешанную динамику на фоне падения нефти и рубля, просела АФК "Система"
Москва. 20 июня. Рынок акций РФ во вторник показал смешанную динамику цен blue chips и индексов на фоне падения нефти и рубля; просели бумаги АФК "Система" после локального ралли из-за подложного ходатайства об отмене иска "Роснефти" к АФК. читать дальше
.20 июня 2017 года 19:00
Цель по паре доллар/рубль на конец года остается неизменной и находится на отметке 54 - "Открытие Брокер"
"Во вторник ко второй половине дня валютная пара доллар/рубль прибавляла почти 1,8%, приближаясь к отметке 59,5 руб. Значительное внутридневное ослабление национальной валюты происходило, несмотря на такие локальные факторы поддержки, как приближение пика выплат в рамках очередного налогового... читать дальше
.20 июня 2017 года 18:40
Цены евробондов РФ во вторник заметно снизились вслед за нефтью и рублем, рынок ждет итогов размещения новых бумаг
Москва. 20 июня. Котировки российских еврооблигаций во вторник заметно снизились вслед за падающей нефтью и рублем. При этом изменения котировок американских казначейских обязательств (US Treasuries) незначительные, что привело к заметному расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. Участники рынка ждут объявления итогов размещения двух новых траншей суверенных евробондов России. читать дальше
.20 июня 2017 года 18:38
"За последнюю неделю пара доллар/рубль прибавила около 4%, что для нас служит подтверждающим сигналом к тому, что с большой вероятностью минимумы этого года в паре мы увидели. В ближайшее время ожидаем консолидацию рубля вблизи текущих уровней, а на горизонте второго полугодия для пары... читать дальше
.20 июня 2017 года 18:11
"ВТБ Капитал" возобновил анализ группы "Черкизово" (MOEX: GCHE), говорится в обзоре аналитика инвестбанка Николая Ковалева. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Черкизово", рассчитанная аналитиком "ВТБ Капитала", составляет $15 за штуку, рекомендация для этих бумаг была... читать дальше
.20 июня 2017 года 17:45
Дальнейший рост запасов в США ухудшает и без того шаткое положение цен на нефть. Кроме пристального внимания участников рынка на данные о запасах в США в скором времени статистика о выполнении обязательств по сокращению добычи отдельными участниками соглашения ОПЕК+ также будет иметь большое... читать дальше
.20 июня 2017 года 17:16
"Нефть продолжает оставаться под давлением опасений, что соглашение об ограничении добычи не работает. Добыча в Ливии и Нигерии существенно выросла в последнее время, что привело к росту поставок OPEC в мае. Одновременно наблюдается рост производства и буровой активности в США. Соответственно,... читать дальше
.20 июня 2017 года 16:48
Ожидания инвесторов выглядят в настоящее время избыточно оптимистичными, что может легко привести к коррекции на мировых рынках, говорится в обзоре главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой. "Мировые рынки за последний месяц проигнорировали ряд важных новостей. Решение Moody's ухудшить... читать дальше
.20 июня 2017 года 16:20
Во вторник позитив от парламентских выборов во Франции начал сходить на нет. На 14:00 мск биржевые индексы в Европе показывали прирост в скромные 0.2%, констатирует аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. Российский рублёвый индекс ММВБ пока продолжает дорожать на 0.5%, а вот валютный индекс РТС на... читать дальше
.20 июня 2017 года 15:53
"Во вторник, 20 июня, благодаря позитивному внешнему фону на российском рынке акций продолжается коррекционное восстановление основных индексов, - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Так, индекс ММВБ прибавил 0,75% до 1893,7 пункта, а... читать дальше
.20 июня 2017 года 15:45
Москва. 20 июня. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник; рубль падает к бивалютной корзине на фоне обвала цен на нефть. читать дальше
.20 июня 2017 года 15:33
Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" повысила прогнозную стоимость акций Сбербанка (MOEX: SBER) со 172 рублей до 173 рублей за штуку, следует из материалов ИК. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать". По данным информационно-аналитического... читать дальше
.20 июня 2017 года 14:44
"Сегодня российский рынок корректируется вверх после нескольких дней снижения. Вечером будет известно о результатах пересмотра индекса MSCI Emerging Markets, куда могут войти акции крупнейших китайских компаний. В этом случае доля российских бумаг будет размыта, что может оказать негативное... читать дальше
.20 июня 2017 года 13:44
Отрицательная динамика российской валюты связана с целым комплексом причин - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль продолжает слабеть по отношению к доллару. Отрицательная динамика российской валюты связана с целым комплексом причин, главные из которых – удешевление нефти и снижение фондовых индексов РФ на неблагоприятном внешнеполитическом фоне. Кроме того, сокращение разрыва между ключевыми ставками... читать дальше
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