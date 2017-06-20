Нефть может быть подвержена новым продажам - eToro

В первой половине торгов понедельника нефть подавала надежды, попытавшись продолжить начатое в конце прошлой недели восстановление. Но на 4-дневных максимумах в районе 47,75 котировки натолкнулись на фиксацию прибыли и вернулись под отметку 47, завершив день с потерями, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.

Прежде всего, вчерашняя динамика Brent сигнализирует о том, что игроки по-прежнему не верят в рост цен и избавляются от актива на любых попытках отскока. Запала от позитивных комментариев саудовского министра энергетики надолго не хватило, и рынок вернулся в уже привычное "медвежье" русло.

В краткосрочной перспективе еще одним ударом по ценам может стать свежая статистика по запасам сырой нефти в Штатах. Сегодня вечером Американский институт API представит свою независимую оценку, а завтра Минэнерго отчитается об официальных результатах. Судя по очередному росту числа активных буровых, следует ожидать увеличения объемов добычи энергоносителей и, возможно, запасов.

"Если американская статистика разочарует, интересно будет пронаблюдать, ограничатся ли продажи "черного золота" минимумам начала мая в районе 46,60, или же актив обновит минимумы текущего года и разочарует тех, кто рассчитывал на то, что локальное "дно" уже сформировано. Полагаем, что у котировок еще есть потенциал дальнейшего снижения, который будет реализован при стечении любых негативных факторов в довесок к уже существующим", - обращает внимание специалист eToro.