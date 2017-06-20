Из акций к покупкам можно рекомендовать лишь бумаги "Сургутнефтегаза" прив. и ГМК "Норильский никель" - Алор Брокер

"Мы ожидаем, что сегодня индекс РТС упадет еще на 0,5-1%, многие среднесрочные инвесторы уже смирились с убытками и продолжают удерживать "длинные" позиции в надежде на отскок вверх. Курсы доллара и евро вырастут до 58,4 и 65,5 рубля соответственно. Из акций к покупкам можно рекомендовать лишь бумаги "Сургутнефтегаза" пр. и ГМК "Норильский никель", так как они пользуются спросом на фоне роста курса доллара. "Короткие" позиции имеет смысл удерживать по широкому спектру российских акций, в частности, по бумагам "Интер РАО" и "ФСК ЕЭС", эмитенты которых больше ориентированы на внутренний рынок сбыта", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.