Индекс ММВБ будет предпринимать попытки закрепиться выше 1850 пунктов - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки $47 за баррель в ожидании публикации данных по запасам и производству "черного золота" США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка "плюсуют". Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1850 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что при благоприятном внешнем фоне этот фондовый индикатор будет предпринимать попытки закрепиться выше этой технически важной отметки", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.