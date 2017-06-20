Индекс РТС может протестировать 1000 пунктов - ИФ "Олма"

Сегодня в начале торгов возможно продолжение консолидации с тестированием психологически важного уровня 1000 пунктов по индексу РТС, полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев – улучшение обстановки на западных фондовых площадках и стабилизация цен на энергоносители формируют умеренно благоприятный внешний фон. Вместе с тем, по данным технического анализа, краткосрочный нисходящий тренд по индексу РТС остается в силе. На валютном рынке в самом начале торгов возможна приостановка движения вверх по паре доллар-рубль - с позиций технического анализа, пара вышла к верхней границ широкого консолидационного диапазона, формировавшегося несколько месяцев.