Сегодня индекс ММВБ продолжит рост - Инвестиционная палата

"Во вторник к открытию торгов в России складывается преимущественно позитивный внешний фон. Сегодня индекс ММВБ протестирует 1860-1870 пунктов. Если вторник завершится выше 1860-1870, в следующие сессии рассчитываем на продолжение роста к 1900-1920 пунктам. Потенциальные колебания в районе 1800-1850, скорее всего, стоит использовать для покупок. На текущий момент поведение рынка укладывается в схему формирования “дна”. Мы надеемся на продолжение роста в следующие недели к 2000-2050 пунктам по индексу ММВБ", - указывает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский.