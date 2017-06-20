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20 июня 2017 года 09:01
Сегодня индекс ММВБ продолжит рост - Инвестиционная палата
"Во вторник к открытию торгов в России складывается преимущественно позитивный внешний фон. Сегодня индекс ММВБ протестирует 1860-1870 пунктов. Если вторник завершится выше 1860-1870, в следующие сессии рассчитываем на продолжение роста к 1900-1920 пунктам. Потенциальные колебания в районе 1800-1850, скорее всего, стоит использовать для покупок. На текущий момент поведение рынка укладывается в схему формирования “дна”. Мы надеемся на продолжение роста в следующие недели к 2000-2050 пунктам по индексу ММВБ", - указывает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский.
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