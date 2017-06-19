Рубль снижается к доллару и евро на фоне развернувшейся вниз нефти

Москва. 19 июня. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вниз нефти.

Курс доллара США составил 58,34 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 56,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 65,09 руб./EUR1, повысившись на 39,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 49,1 копейки, подорожав до 61,38 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на фоне развернувшихся вниз цен на нефть. Давление на котировки российской валюты оказывает также уменьшение интереса к carry trade после снижения ставки со стороны ЦБ РФ, возможное расширение антироссийских санкций, а также обострение отношений между Россией и США из-за военной операции в Сирии.

На нефтяном рынке цены корректируются вниз после пятничного роста. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК понизилась на 0,4% - до $47,18 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,47% - до $44,76 за баррель. Нефтесервисная компания Bake Hughes сообщила, что число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе увеличилось на 6 единиц, до рекордных с апреля 2015 года 747 штук. Показатель растет на протяжении 22 недель подряд, чего не наблюдалось три десятилетия.

Как рассказал "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Росевробанка Роман Фролов, рубль отходит от годовых максимумов в паре с долларом и пытается приблизиться к уровню сопротивления в 59 руб./$1. "Основной причиной такой динамики курса рубля является возможное введение новых санкций против России, а также стабилизация цен на нефть ниже отметки $48 за баррель. Эти факторы создают негативный фон для рубля - инвесторы продают ОФЗ и выходят в валюту", - отметил он.

"На валютном рынке рубль большую часть дня находился под влиянием геополитических рисков, связанных со взаимодействием военных сил РФ и США в Сирии. Конец рабочего дня доллар завершил в диапазоне 58,25-58,3 руб./$1, а в течение дня укреплялся до 58,4 руб./$1 против закрытия в пятницу на уровне 57,77 руб./$1. Стоит отметить, что если события получат дальнейшее развитие, то американская валюта возьмет курс на 59 руб./$1, и в этом ей не смогут противостоять налоговые платежи. Однако, как уже не раз бывало, после бурной реакции на геополитические риски инвесторы обычно быстро успокаиваются и баланс сил на рынке восстанавливается. Если так произойдет и на этот раз, то рубль быстро вернет свои позиции вблизи 57,5 руб./$1", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"В районе отметок 58 руб./$1 и около 65 руб./EUR1 были расположены достаточно ощутимые уровни сопротивления, поэтому пробитие этих отметок открыло дорогу для дальнейшего и более сильного ослабления рубля. Хедж-фонды и другие спекулянты наращивают ставки против рубля, а со стороны нефти, которая консолидируется чуть выше $47 за баррель Brent, поддержки нет. Налоговый период окажет незначительную поддержку, но она будет достаточно краткосрочной", - прогнозирует заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 20 июня на 21,77 копейки, до 57,96 руб./$1, и поднял курс евро на 40,53 копейки, до 64,86 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился на 43,63 копейки по отношению к пятнице и составил 58,076 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника поднялся на 47,91 копейки по отношению к 16 июня и составил 58,1511 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 617,942 млн, из которых $1 млрд 605,782 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 012,16 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 62,23 копейки к пятнице - до 64,9901 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника поднялся на 63,84 копейки по отношению к 16 июня и составил 65,0666 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR446,524 млн, из которых EUR208,639 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR237,885 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (3-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в понедельник снизились в связи с решением ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 25 б.п. - до 9% годовых. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая повысилась на 1 б.п. - до 9,23% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 16 б.п. - до 9,2% годовых (минимум с апреля 2014 года), ставка на семидневный срок упала на 13 б.п. - до 9,24% годовых. Ставка на срок 3 месяца опустилась на 5 б.п. - до 9,18% годовых, ставка на срок 6 месяцев - на 9 б.п. - до 9,1% годовых.

"На рынке МБК ставки пока еще не в полной мере отыграли снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 25 б.п. В понедельник значение MosPrime o/n сократилось лишь на 16 б.п. - до 9,2% годовых. Стоит отметить, что полноценному снижению ставок вслед за ключевой, вероятно, мешают потребности ряда банков в рублевой ликвидности. Так, все последние дни спрос банков на аукционах РЕПО Федерального казначейства превышает объемы предоставляемых средств. Не стал исключением и понедельник: при лимите в 300 млрд рублей банки подали заявки на 369 млрд рублей. За последнюю неделю чистая ликвидная позиция банков с ЦБ РФ продемонстрировала снижение, поэтому на очередном депозитном аукционе регулятор, вероятно, не будет расширять лимит, предложив порядка 550-600 млрд рублей", - считает Ю.Кравченко.