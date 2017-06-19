Путь к 62-63 рублям за доллар может быть довольно долгим - "Аналитика Онлайн"

"На российском валютном рынке развитие происходит по тому сценарию, который мы описывали ранее. Проход выше отметки 57 рублей привел к росту курса доллара до отметки в 58. Первая цель для роста достигнута. Напомним, что среднесрочная цель для роста доллар/рубля располагается в районе 62-63 рублей за одну единицу американской валюты. Однако с учетом той неохотности, с которой растет доллар, путь к 62-63 рублям может быть довольно долгим. И первая среднесрочная цель может быть достигнута и на уровне 59-60 рублей, где также можно фиксировать прибыль по ранее открытым покупкам", - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.