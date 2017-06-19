USD/RUB краткосрочно будет в пределах 57,5–58,3 - "Нордеа Банк"

"Рубль находится под умеренным давлением на фоне слабости со стороны нефтяного рынка, а также сохраняющимся опасениям по санкционной тематике. После того, как регулятор накануне обозначил свои позиции по ДКП, и фактически дал понять, что здесь дополнительных вызовов нет, рынок всецело переключился на внешние факторы - нефть и санкции. Предстоящие налоговые платежи пока не формируют дополнительно спроса на рубли, российская валюта остается один на один с обозначенными выше рисками. USD/RUB краткосрочно 57,5–58,3", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.