"ВТБ Капитал" поднял рейтинг акций "Энел Россия" до "покупать" и оценку на 23%

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с 1,1 рубля до 1,35 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Энел Россия", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 1,16 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 1,1 рубля за штуку.