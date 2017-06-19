Торговый диапазон составляет 57,70-58,20 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Доллар на открытии торгов в понедельник торговался вблизи 58-рублевой отметки на фоне отрицательной динамики нефтяных котировок. Восстановления баланса на рынке "черного золота" ждать не приходится, несмотря на все усилия ОПЕК: одновременно с падением спроса на сырье в азиатском регионе отмечается рост буровой активности американских компаний. Снижение Центробанком ключевой ставки до 9% оказало поддержку рублю, однако не смогло "перебить" неблагоприятную внешнюю конъюнктуру. Против российской валюты играют также сезонное ухудшение платежного баланса и политическая неопределенность, связанная с перспективой ужесточения санкций со стороны США. Впрочем, на другой чаше весов – предстоящий налоговый период и выплата дивидендов. Внимание инвесторов на этой неделе будет приковано к событиям в Еврозоне, где стартуют переговоры о выходе Великобритании из ЕС. Также вызывает интерес выступление главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли. Наконец, в среду будет опубликована очередная порция американской статистики: данные Информационного агентства энергетики (EIA) по запасам сырой нефти и цифры по избыточным запасам нефти в Кушинге. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 57,70-58,20 руб./доллар", - комментируют ситуацию аналитики Уральского банка реконструкции и развития.