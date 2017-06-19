Сегодня ждем умеренного восстановления котировок ОФЗ - Промсвязьбанк

"Сегодня цена на нефть Brent остается вблизи 47,5 доллара за баррель, а доходность UST-10 – в районе 2,15%. Из новостей отметим, что, по информации "Politico", администрация Д. Трампа выступает против нового санкционного законопроекта и предлагает республиканцам затягивать и блокировать его продвижение по этапам процедуры. В связи с этим мы полагаем, что сегодня котировки ОФЗ, скорее всего, начнут восстанавливаться, и рекомендуем покупать выпуски 26212, 26218 и 26221 готовым к риску инвесторам", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.